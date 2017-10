XHESURI DHE E BUKURA – EPISODI 12

Publikuar | 23:00

Për të shuar dyshimet e tyre Syhan dhe Tahsin hetojnë për Rifatin dhe Xhesurin. A do të zbulojnë ata diçka të vlefshme?

Xhesur i tregon djalit të Banusë një përallë, historinë e babait të tij. Kështu, detaje të tjera të së shkuarës do të zbulohen.

Pas dyshimeve të Adalet, Tahsin urdhëron në fshehtësi një vrasje.

Xhesur paralajmëron në kohë Rifatin për praninë e Syhanit në ambjentet e tij. Cili është justifikimi me të cilin Rifat do të shpjegojë afrimitetin e tij me Xhesur?

Në takimin me Xhesurin, Syhan i rrëfen veç të tjerave se e di marrëdhënien e tij me Banunë. Si do të reagojë ai?

Kanë kaluar ditë. Cila është rastësia që bashkon sërish Syhan me Xhesur?

Parashikimi i Xhesurit për tregun e aksioneve rezulton i saktë. Kush do të jetë përfituesi i kryesor?

Xhesur dhe Rifat do të diskutojnë lidhur me dyshimet e tyre ndaj vrasjeve të ndodhura. Kush do të jetë dëshimtar i bisedës?