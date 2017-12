XHESURI DHE E BUKURA – EPISODI 22

Publikuar | 23:00

Tahsin është në pikën e takimit duke pritur për djalin e Hasanit, por ai është vonë.

Xhesur pyet veten se ku është Syhan. Njerëzit e Turhan fillojnë të qëllojnë mbi makinën e Xhesurit. Çfarë do të ndodhë?

Syhan dhe Tahsin shkojnë në spital. Syhan i shpjegon Banusë se ka humbur telefonin.

Banu kupton se personi që kërkon vdekjen e Xhesurit është dikush që njeh nga afër si Syhan dhe Xhesur.

Më tej, teksa gjenden vetëm, Syhan i tregon Xhesurit se ka zbuluar identitetin e tij të vërtetë dhe se i di gënjeshtrat që ai i ka thënë. Çfarë do të ndodhë në përballjen mes tyre?

Sirin çon mamanë e Xhesurit në familjen Korludag për një vizitë.

Teksa Tahsin do ta shohë atë sëbashku me Adelet, ai do të tronditet nga befasia e rradhës.