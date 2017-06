Xing me Ermalin/ Rama flet për Sokol Olldashin

Publikuar | 23:04

Një ndër pyetjet me të cilat u përball kreu i qeverisë Edi Rama në emisionin Xing me Ermalin ishte, se cila do kishte qenë situata mes PD dhe PS, nëse do të ishte gjallë, Sokol Olldashi, që konkurroi me Bashën për kreun e partisë.

Do të bëj një pyetje shumë serioze. A mendon se po të ishte i ndjeri kushëriri im, Sokol Olldashi gjallë, a do i kishe më të vështira punët, zgjedhjet, marrëveshjet?

“Nuk e di, ai ishte politikan i lindur, kurse këta janë politikanë fasonë, që bëhët më material porositës. Ai ishte i lindur…”

Edhe unë mendoj se nëse do ishte Koli gjallë nuk do shkonin kështu punët?

Që nuk do futej në çadër kjo është e sigurt. Që mund ta kishim bërë marrëveshje më parë. Kemi bërë beteja të mëdha me Sokolin./tvklan.al