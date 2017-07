Ymeri: Kufiri me Malin e Zi të diskutohet me Podgoricën zyrtare

Publikuar | 17:45

Visar Ymeri, drejtuesi i Lëvizjes Vetëvendosje, e cila mori pak më shumë se 27 përqind të votave në zgjedhjet e 11 qershorit në Kosovë, ndodhet në Shtetet e Bashkuara për bisedime me zyrtarë dhe ligjvënës amerikanë.

Në intervistën me Zërin e Amerikës, zoti Ymeri tha se nëse vjen në qeveri, pikëpamja e Vetvendosjes është të diskutohet çështja e shënjimit të kufit me Malin e Zi me Podgoricën zyrtare, për ta ndryshuar marrëveshjen.

“Ne nuk duam konflikt me Malin e Zi, por duam marrëdhënie të mira,” tha zoti Ymeri.

Ai tha se dialogu i deritanishëm me Serbinë në Bruksel më shumë ka shkaktuar dëme sesa ka sjellë dobi.

Vetvendosja kërkon gjithashtu një qasje të re përsa i përket marrëdhënieve me Serbinë, të cilat, tha zoti Ymeri duhet të ndërtohen mbi parimin e fqinjësisë së mirë./VOA