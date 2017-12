Zaev “lëshon” Aleksandrin e Madh

Publikuar | 19:45

Kryeministri maqedonas Zoran Zaev bën një lëshim të madh në konfliktin me Greqinë për çështjen e emrit. Ai shprehet i gatshëm të tërhiqet nga pretendimi se Aleksandri i Madh është figurë historike e vendit të tij. Deklaratën e bëri gjatë një interviste në studion e NOVA TV.

Zoran Zaev: “Unë heq dorë nga pretendimi se Maqedonia është trashëguesja e vetme e Aleksandrit. Historia na përket jo vetëm ne, por edhe Greqisë dhe shumë vendeve të tjera”.

Edhe zv/ndihmës Sekretari Amerikan i Shtetit Hojt Brajan Ji u bëri thirrje Athinës dhe Shkupit të bëjnë lëshime që ky problem të marrë zgjidhje brenda 2018-ës. Pak ditë më parë mediat greke shkruanin se edhe çështja e emrit të Maqedonisë është drejt zgjidhjes.

Shkupi ka dhënë sinjale se e pranon një nga propozimet e ndërmjetsuesit të OKB-së Methju Nimiç për toponimin Maqedonia Veriore, emër që do të zëvendësojë ndërkombëtarisht identifikimin aktual, ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë. Athina ka shpresë se me zgjedhjen e Zoran Zaevit kryeministër, një politikan pro-europian, Shkupi do ta zbusë qëndrimin për emrin dhe përkatësinë historike.

Këto sinjale tregojnë se këto çështje që detyrojnë Greqinë të përdorë veton kundër antarësimit të Maqedonisë në NATO dhe BE prej më shumë se një dekade, do të marrin zgjidhje brenda vitit 2018.

Tv Klan