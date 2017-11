Ze Maria: Në Kupë ndaj Vllaznisë për të fituar

Publikuar | 19:22

Tirana do të luajë me Vllazninë në Kupën e Shqipërisë disa muaj pas asaj finale mbijetesë që zbriti bardheblutë nga kategoria. Me një trajner të ri dhe një pjesë të futbollitëve të ndryshuar shikohet si një tjetër sfidë ajo e së mërkurës.

Ze Maria, trajner i Tiranës: “Unë kam folur me lojtarët që ajo që ndodhi sezonin e kaluar dhe duhet ta lemë pas edhe pse është ende e freskët. Ne do të kërkojmë fitoren edhe pse luajmë me një ekip të Superligës. Të shohim rezultatin që do të arrijmë, pasi vendoset pas 180 minutash”.

Te Vllaznia duan të shfrytëzojnë momentin e mirë që po kalojnë pas fitoreve në kampionat, për ta treguar edhe në Kupën e Shqipërisë.

Olsi Gocaj, futbollist i Vllaznisë: “Ne shkojmë me objektiva të qarta për të kaluar në turin tjetër. Mendoj se rezultat pozitiv është barazimi me goli pse jo dhe fitore”.

Kupa e Shqipërisë do të luajë ndeshjet e para të fazës së 1/8 të mërkurën dhe të enjten. Në këto sfida bie në sy edhe takimi Kamza – Teuta.

Tv Klan