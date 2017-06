Ze Maria nis punën me Tiranën

Publikuar | 20:05

Ze Maria nisi menjëherë punën me Tiranën. Trajneri brazilian do të fitojë kohë dhe të njohë lojtarët që ka në dispozicion, edhe pse grupi nuk është ende i plotë. Disa futbollistë janë larguar, ndërsa të tjerë pritet të vijnë nga pushimet, por klubi parashikon të afrojë të tjerë për të përballuar sezonin që nis me ndeshjet e Europa League.

Ze Maria sëbashku me stafin e tij po përpiqen të kuptojnë cilësitë e secilit, të ndihmuar natyrisht edhe nga Egbo dhe Gvozdenovic pjesë e Tiranës prej kohësh. Skuadra pritet të grumbullohet për të qenë gati për përballjet e kupave të Europës, ndërsa të hënën do të njohë kundështarin për turin e parë dhe ata të mundshëm të turit të dytë.

Bardheblutë, edhe pse do të luajnë në Kategorinë e Parë marrin pjesë në aktivitetet ndërkombëtare falë triumfit në Kupën e Shqipërisë.

Tv Klan