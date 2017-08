Zyra e Bashkëqeverisjes/ Rama sqaron qytetarët për dokumentet e aplikimit

Publikuar | 22:29

Një ditë pasi shpalli njoftimin për të aplikuar për punësim në Zyrën e Bashkëqeverisjes pranë Kryeministrisë, shefi i qeverisë ka reaguar mbrëmjen e sotme duke sqaruar dokumentet që duhen.

Në një status në Facebook, Kryeministri Edi Rama shkruan se për 24 orë pati 48 aplikime, nga të cilat 11 janë të pranueshme, por edhe ato kanë mangësi të vogla. Megjithatë, shefi i qeverisë thekson se të gjitha aplikantëve do t’u dërgohet informacion për materialet shtesë që duhet të dërgojnë.

Statusi në Facebook i Kryeministrit Edi Rama:

ZYRA E RE E BASHKËQEVERISJES (2)

Deri sot në orën 18:00, aplikimet e dërguara në adresën :zyraebashkeqeverisjes@kryeministria.al janë 48.

Megjithatë, nga 48 aplikime në total, vetëm 11 kanë bashkëngjitur letër motivimi dhe asnjë nuk ka nisur 2 letrat e kërkuara të rekomandimit për kandidaturën.

Qoftë atyre që kanë aplikuar vetëm me CV, apo edhe atyre me letër motivimi por pa letrat e rekomandimit, do t’u kthehet përgjigje që të plotësojnë aplikimin e tyre pikë për pikë sipas kërkesës, për ta bërë të vlefshëm.

Të gjithë të interesuarve u lutemi të lexojnë me vëmendje postimin e shpalljes së interesit, për mbledhjen e kandidaturave për t’u bërë pjesë e skuadrës së Platformës online të Bashkëqeverisjes me Njerëzit e Zakonshëm.

Është e domosdoshme që çdo aplikant të plotësojë kërkesat për Letrën e Motivimit + CV + 2 letra rekomandimi për kandidaturën e tij/saj. Përndryshe aplikimi do të përjashtohet si i pavlefshëm.

Faleminderit!

Grupi i Punës për ngritjen e Zyrës së Bashkëqeverisjes. /tvklan.al