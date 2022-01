​Kamberi: Serbia shfryn armiqësitë me Kosovën tek shqiptarët e Luginës

14:40 01/01/2022

Deputeti Shaip Kamberi ka qenë i zëshëm në ngritjen e shqetësimeve të shqiptarëve në Parlamentin e Serbisë.

Kamberi, në intervistë ka deklaruar se Serbia po nxjerr inatin në banorët e Luginës për shkak të armiqësisë që ka ndaj Kosovës, duke i shkelur të drejtat që ju takojnë.

Përfaqësuesi shqiptar në Kuvendin e Serbisë, Shaip Kamberi thotë se pa demokratizim të Serbisë nuk mund të presin realizim të të drejtave të shqiptarëve në Luginë. Serbia, si një shtet i papërfunduar, siç thotë ai, nuk njeh ende as kufijtë e vet dhe ka aspirata për territore të shteteve të tjera.

“Nuk mund të vij derisa në Serbi ka klimë e cila mohon krimet e luftës, e cila mohon ekzistimin e varrezave masive, e cila ka një politikë vitet e fundit të glorifikimit të kriminelëve të luftës. Pra, jam munduar të gjitha këto tema t’i prek, për t’i prekur së paku në ndërgjegjen të asaj pjese të Serbisë, që sinqerisht dëshiron Bashkimin Evropian. Ky shtet akoma nuk e ka të qartë, ose së paku publikisht nuk e thonë, se cila është politika e tyre prioritare. Pavarësisht se në deklarimet që flasin për integrimet evropiane si prioritetin e parë të politikës së jashtme të Serbisë, në veprimet e përditshme gjithmonë janë të orientuar me Rusinë dhe Kinën që e shndërron në orientim terciar”.

Për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Kamberi thotë se BE nuk mund të ketë rolin vetëm të lehtësuesit por edhe atë të garantuesit të zbatimit të këtyre marrëveshjeve. Ai shprehet se Bashkimi Evropian nuk e ka fuqinë e mjaftueshme për të detyruar Serbinë për të respektuar marrëveshjet e arritura me Kosovën, duke shtuar se shpresë që të arrihet kjo mbetet SHBA-ja.

“BE-ja nuk mund të luajë rolin vetëm të lehtësuesit. Kur ata thonë se ‘do të lehtësojmë bisedimet’, çfarë nënkupton? ‘Do të sjellin ujë të ftohtë në tavolinë, do të sjellin klimatizim’. Esenca nuk është këtu, një ndërmjetësues aq i fuqishëm si Bashkimi Evropian do të duhej të trasojë rrugën në të cilët palët duhet të ecin. Përkundër dhjetë viteve bisedimeve, përkundër shumë marrëveshjeve të arritura, BE-ja nuk po arrin të detyrojë, apo ta bind Serbinë, që ato marrëveshje të respektohen. Prandaj mbetet shpresa që e vetmja fuqi shtytëse janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës”.

Sa i përket iniciativës “Open Balkan”, kreu i Partisë për Veprim Demokratik thotë se nuk mund të jetë e plotë një iniciativë ku nuk përfshihen edhe tri shtete të tjera të Ballkanit Perëndimor. Mbi të gjitha, ai deklaron se ky koncept po sfidohet rrezikshëm nga koncepti politik serb.

“Kjo iniciativë sado të jetë e vullnetit të mirë, sa do të jetë një dëshirë e të ardhmes së popujve të Ballkanit, po sfidohet rrezikshëm nga bota serbe, nga koncepti politik i botës serbe i cili po shohim po sfidon në Mal të Zi demokracinë duke tentuar që përmes keqpërdorimit të kishës serbe të ndryshohet pushteti atje. […] Tentativa e Serbisë për të destabilizuar Kosovën dhe përmes serbëve të manipuluar që jetojnë në pjesën veriore, janë sfidat kryesore që po i bëhen këtij koncepti”.

Edhe gjatë vitit 2021, Kamberi thotë se Serbia ka vijuar me politikën diskriminuese ndaj shqiptarëve të Luginës së Preshevës, duke mos pasur ndonjë përmirësim në jetën e tyre. Edhe plani prej 7 pikashqë përmban çështje jetësore bazike të tilla si arsimi, shëndetësia etj., përkundër mbështetjes së OSBE-së, nuk ka dhënë rezultate.

“Mjerisht mund të them se nuk ka pasur rezultat konkret pozitiv deri në këto momente. Kemi një reagim të çmuar të shefit të misionit të OSBE-së, Jan Braathu, i cili shtyn përpara nevojën dhe domosdoshmërinë e aprovimit të aplikimit të planit shtatë pikësh, një dokumenti të hartuar nga politikat shqiptare në ndërmarrjen e masave emergjente për përmirësimin e pozitës së shqiptarëve. Por, pavarësisht ndikimit që OSBE mund të ketë në këtë shtet, nuk ka dhënë edhe rezultat. Jemi në pritje, por edhe pritja është e kushtëzuar me çështjen se në Serbi vitin e ardhshëm do të jenë zgjedhjet”.

Përfaqësimi dhe pozita politike e shqiptarëve në Serbi dallon shumë prej serbëve në Kosovë. Tre deputetë shqiptarë dhe tre boshnjakë janë zëri i vetëm që synon të sensibilizojë problematikat e minoriteteve në Kuvendin e Serbisë.

“Pozita jonë është e kushtëzuar edhe për shkak të raporteve që Serbia ka me Kosovën, armiqësinë që ka me Kosovën, shfryhet në shqiptarët e Luginës së Preshevës. Kjo është një pozitë e brishtë dhe ajo që na lejon për momentin të bëjmë është që së paku të tentojmë të sensibilizojmë çështjen e shqiptarëve për padrejtësitë që janë këtu. Jemi tre deputetë shqiptarë edhe tre boshnjakë që mundohemi së paku me paraqitjet tona (të arrijmë) një sensibilizim të çështjes së shqiptarëve dhe boshnjakëve”.

Në prill të këtij viti do të mbahen zgjedhjet presidenciale në Serbi. Shaip Kamberi pret nga shqiptarët e Luginës që të garojnë sërish së bashku dhe të jenë katër deputetë shqiptarë në Parlamentin e Serbisë. Ai nuk pret ndryshime në zgjedhjen e presidentit, meqë sipas tij, nuk do të ketë kandidatë që do e sfidojnë Aleksandër Vuçiqin./klankosova