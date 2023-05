1.5 mln Lekë për të filluar punë si sanitare shkolle, punonjësi i bashkisë: Nuk jam vetëm unë…

21:09 23/05/2023

Emisioni “Stop” trajtoi sot rastin e punonjësit të Drejtorisë së Përgjithshme të Objekteve Publike pran♪7 Bashkisë Tiranë, Erjon Buçuku, i cili futi në punë agjentin e “Stop” si roje shkolle pas një pagese. Por pas disa ditësh, Buçuku erdhi me një ofertë të re.

Ai e telefonoi sërish për ta njoftuar, se po lirohet një vend pune tek shkolla “Mihal Grameno” për sanitare. Këtë herë duhen paguar 1.5 milionë Lekë, pasi sanitaret e kanë rrogën më të lartë.

Qytetari: Ça bëre?

Erjon Buçuku: Si je?

Qytetari: Mirë! Si je ti? Ça bëhet?

Erjon Buçuku: Hë dëgjo! Në 1 mars hapet një vend për sanitare tek shkolla “Mihal Grameno”, që është tek njësia 2.

Qytetari: Te “Mihal Grameno”?

Erjon Buçuku: Po! Tani, nuk e di në qoftë se të intereson?

Qytetari: Ku?

Erjon Buçuku: “Mihal Grameno” është tek.. mu te njësia bashkiake nr. 2, mbrapa. Me një fjalë te ish-tregu elektrik.

Qytetari: Hë tek ish-tregu elektrik.

Erjon Buçuku: Po!

Qytetari: Aty? Po mirë mo, afër e kemi. Mirë është.

Erjon Buçuku: E ke afër, po problem është, që për atë…

Qytetari: Për kur të duhet?

Erjon Buçuku: Jo, për atë të duhen 1.5 (milionë lekë) jo 1!

Qytetari: 1.5?

Erjon Buçuku: Sepse sanitaret e kanë, e kanë rrogën më të lartë.

Qytetari: Sa e kanë rrogën?

Erjon Buçuku: Po sanitareve mund t’ju shkojë deri diku tek 370 mijë Lekë-380 mijë Lekë dhe problemi është, që për sanitare, është shumë vështirë.

Qytetari: 1 milion e gjysëm hë?

Erjon Buçuku: Po!

Qytetari: Ok! Shumë faleminderit!

Erjon Buçuku: Zgjidh punë me atë pastaj! Shifi vetë gjërat, bisedoje! Vetëm më thuaj, më kthe një përgjigje, që të di, sepse po të them ty të parit, meqë me ty pata një kontakt dhe pastaj për persona të tjerë. Sepse janë shumë vende të lakmuara, që i duan, sepse futen gratë dhe ngaqë shkollat një muaj janë pushim, një muaj marrin leje, jo të shtuna, të diela, jo pushimet gjatë Prillit, jo pushimet para Vitit të Ri. Më kupton? Edhe janë thuajse të mbyllura dhe shumë ditë pushimi gjatë gjithë vitit dhe prandaj e duan.

Qytetari: Ok!

Erjon Buçuku: Ok? Shihi vetë gjërat e më thuaj!

Qytetari: Ika, se do vete atje (Te shkolla) direkt!

Madje, sipas tij, në këtë histori nuk është vetëm, por me të tjerë.

Qytetarja: Mirëmëngjesi! Si je?

Erjon Buçuku: Si jeni?

Qytetarja: EXXX. Si kaluat?

Erjon Buçuku: Atëherë vendi është për te shkolla “Mihal Grameno”.

Qytetarja: Hë, hë…

Erjon Buçuku: Është vend për sanitare. Sanitaret kanë punën normalisht, pastrojnë nëpër shkolla, normalisht kontrata është pa afat, që do bëhet. Ky vend hapet në datën 1 mars, sepse del njëra në pension. Paga është diku tek 36-37 mijë lekë. Është punë, që normalisht, pastaj i ngarkon drejtoresha. I keni të ndara me hapësira, me klasa.

Qytetarja: Kuptoj!

Erjon Buçuku: Ideja është, që nëse e shef veten që të, që të fillosh aty, ke të gjitha gjasat, për të dalë në pension, se nuk të ngacmon njeri. Nëse je e përkushtuar, nëse je person, që zbaton rregullat, je ok, drejtoresha nuk ka noi shqetësim, noi problem. Nuk ke asnjë lloj problemi, sepse të gjithë këto i kam unë në varësi. Jam unë personi, që çfarëdolloj gjëje, që do kenë, qoftë për rojet, apo për sanitaret, ato do përplasen tek unë.

Qytetarja: Tashi, unë si punë, e dua. Gxxx më pat thënë edhe për pjesën e lekëve, diku nëse s’gaboj, 1 milionë e gjysmë. 1 milionë e gjysmë!

Erjon Buçuku: Po! Gjërat mbyllen në fillim dhe mbyllet aty. Mbyllet çdo gjë, që edhe ti edhe ne, me një fjalë, të bëjmë ato procedurat, që mund të duhen! Të mbyllim gjërat, siç është për të mbyllur dhe ti pastaj vazhdo punën tënde! Nuk është, se është vetëm një person, janë disa, të cilët mbyllet ai muhabet aty dhe gjithsecili, ti në punën tënde, ata në punën e tyre dhe…

Qytetarja: Domethënë duhen të gjitha në fillim?

Erjon Buçuku: Po!

Erjon Buçuku: Vendet, do fillojnë, do futet 1, futet 2, futet 3, kupton? Dhe ideja është, në qoftë se ti më ndan diçka, që thua ok, është mbyllur ky muhabet. T’i mbyllim gjërat paraprakisht dhe e rezervoj unë dhe e mbaj atë vend. Ti do marrësh urdhrin e emërimit, që emërohesh. Do bësh edhe kontratën, i ke të gjitha. Atëherë për çfarëdo lloj gjëje, që po të them…

Qytetarja: Ok!

Erjon Buçuku: Dhe, që del nga goja ime, të jam garant unë dhe nuk ke punë me asnjë njëri tjetër. Kështu që, përsa flas, flas sepse është fusha ime, që e mbuloj atë dhe jam kompetent vetë për atë gjë, që kam gjërat në dorë dhe prandaj po të them kështu, kështu…

Qytetarja: Noi mundësi tjetër, për të paguar kështu me dy këste, noi gjë?

Erjon Buçuku: Nuk di të të them, sepse.., sepse nuk jam vetëm unë. Nuk, nuk di ç’të them nga kjo anë, sepse nuk jam vetëm unë e të them që.., se të isha vetëm, do i thoja “o vlla, ke noi rob, hajde fute”, nuk.. nuk më duhej fare absolutisht asgjë, kështu që… Kemi problem me pjesën, sepse ngaqë vijnë futen edhe një pjesë të mirë…, sepse këtu, kush vjen, vjen me emërime politike, nuk vijnë njerëz, që janë shtet e të fillosh. Erdhe nga rruga me një fjalë të themi atë, që është, se nuk e gjen atë hapësirë dhe vijnë mosha të mëdha, mosha, që dalin në pension, në prag pensioni e jo nuk kanë fuqi, jo këtej, po andej dhe për pjesën e këtyre të rinjve, që vijnë me një fjalë, është diçka shumë pozitive për ne.

Qytetarja: Ok! E kuptoj! Në rregull atëherë! Faleminderit! /tvklan.al