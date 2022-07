1.77 mln $ për kopjen e vetme të “Blowin In The Wind”

23:40 09/07/2022

Kopja e vetme e një disku të këngës “Blowin In The Wind” nga artisti Bob Dylan u shit për 1.77 milionë Dollarë në ankand. Sipas shtëpisë së ankandit e cila realizoi shitjen në Londër, disku përmban një version të ri të këngës klasike, të realizuar në Mars 2021 me bashkëpunëtorin e tij për një kohë të gjatë T Bone Burnett.

Fituesi i çmimit Grammy, një ikonë e muzikës amerikane që nga publikimet e tij të hershme në fillim të viteve 1960, u ribashkua me muzikantin dhe producentin Joseph Henry për të sjellë këtë këngë të suksesshme.

Thuhet se artisti e shkroi këngën në vetëm 10 minuta në një kafene në Nju Jork në vitin 1962. Çmimi prej 1.77 milionë Dollarë në ankand tejkaloi pritshmëritë fillestare duke u shitur më tepër seç u mendua fillimisht.

Tv Klan