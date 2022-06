1 javë kohë, Shkupi pret zhbllokimin e vetos nga Sofja

23:58 15/06/2022

Osmani: Të gatshëm për nisjen e negociatave në nivel ekspertësh

Koha është e shkurtër dhe është çështje ditësh nëse në Sofje do të “varroset” perspektiva evropiane e Ballkanit Perëndimor, deklaroi Ministri i Jashtëm Bujar Osmani lidhur me takimin e radhës së Këshillit Evropian, ku duhet të vendoset për nisjen e negociatave aderuese të BE-së me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Ministri Osmani, gjatë takimit me homologun kroat, Gordan Grliç Radman tha se sytë e 18 milionë qytetarëve të Ballkanit Perëndimor janë kthyer drejt Sofjes.

“Është në duart e Bullgarisë. Shpresoj se politikanët bullgar do të ngrihen në nivelin e detyrës që kanë dhe nuk do të lejojnë që në Sofje të ndërtohet përmendore e varrit të politikave më të suksesshme të BE-së në 75 vitet e fundit”, tha Osmani.

Ministri i Jashtëm i Kroacisë, Goran Grliç Radman tha se hapja e negociatave nuk do të ishte vetëm një mesazh politik, por edhe një moment i rëndësishëm psikologjik për qytetarët e RMV-së të cilët tashmë 17 vite presin që kjo të ndodhë.

“Unë mendoj se teknikisht gjithçka është e mundshme. Është për një javë. Shpresojmë që së shpejti të mbahet konferenca e parë ndërqeveritare për Maqedoninë e Veriut dhe për Shqipërinë”, u shpreh Radman.

Sipas Osmanit, ekipi i ekspertëve në Shkup është i gatshëm që sot negociatat me Sofjen. Ai konsideron se ka kohë të mjaftueshme për zgjidhje deri në samitin evropian të javës së ardhshme, në qoftë se për këtë ekziston vullnet politik në Bullgari.

