1 miliard euro deri në 2030, Ronaldo lojtari më i paguar!

Shpërndaje







13:40 31/12/2022

Arabia Saudite është toka e premtuar për Cristiano Ronaldon. Portugezi i ka dhënë fund dilemave për të ardhmen, teksa do jetë pjesë e Al Nassr në elitën e futbollit arab. Sipas mediave botërore, një kontratë faraonike, që e shndërron Ronaldon në lojtarin më të paguar në rruzull, pasi nga marrëveshja me Al Nassr do përfitojë 200 milionë euro në sezon. 37-vjeçari ka firmosur me klubin një kontratë dy vjeçare e gjysmë, me një vlerë prej 500 milionë eurosh në total.

Një vlerë që natyrisht rritet në varësi të sponsorizimeve dhe bonuseve për paraqitjet e tij në fushë me gola e asiste. Ish-lojtari i Manchester United refuzoi një kalim në Arabinë Saudite verën e kaluar, por pa ndonjë interes të fortë nga klubet elitare të Europës vendosi për t’u larguar nga Kontinenti i Vjetër. Menjëherë pas prezantimit, Ronaldo shprehu emocionet e kësaj marrëveshje. “Mezi pres të provoj një ligë të re futbolli në një vend të ri. Vizioni i Al Nassr më stimulon shumë dhe jam i emocionuar që po bashkohet me shokët e rinj të skuadrës në përpjekje për të ndihmuar klubin të arrijë me shumë sukses”, tha portugezi për faqen zyrtare të klubit arab.

Një marrëveshje që sigurisht nuk mbaron me atë në fushën e lojës. Në verën e 2025 Ronaldo do të bëhet ambasador i Arabisë Saudite për të bindur FIFA-n që ta zgjedh shtetin arab për të organizuar Kupën e Botës 2030. Nga ky akord, Ronaldo pritet të përfitojë edhe 500 milionë euro të tjera, duke e dërguar marrëveshjen totale të portugezit në 1 miliard euro. Pas akordit me Ronaldon, tashmë drejtuesit e Al Nassr janë gati për të vendosur në urdhrat e trajnerit, Rudi Garsia edhe futbollistë si Sergio Ramos apo N Golo Kante.

Klan News