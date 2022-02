“1 milion herë do të të zgjidhja ty”, Elita Rudi i bën dedikimin emocionues Gjikos

Shpërndaje







15:24 14/02/2022

Elita Rudi dhe Gjiko janë një prej çifteve më të dashur dhe më të komentuar në showbiz-in shqiptar. Dyshja ndajnë herë pas here momente nga përditshmëria e tyre duke na ëmbëlsuar me panoramën e tyre të bukur familjare.

Ditën e sotme, Elita është kthyer pas në kohë dhe në ditën e “Shën Valentinit” i ka dedikuar fjalët më emocionuese dashurisë së saj.

“Ti je dielli im, hëna dhe ylli im. Shtëpia është kudo që jam me ty. Ti je mashkulli i ëndrrave të mia, por akoma më mirë….je i vërtetë. Krijimi i kujtimeve me ty është gjëja ime e preferuar për të bërë. Një milion herë do të të zgjedh ty”, ka shkruar Elita krahas çdo fotoje me Gjikon./tvklan.al