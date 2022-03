1 viktimë çdo 2 ditë nga aksidentet rrugore

17:00 19/03/2022

Shkak kryesor, përdorimi i alkoolit

Çdo dy ditë një person humb jetën në Shqipëri nga aksidentet rrugore. Instituti i Statistikave raportoi se vetëm në periudhën Janar – Shkurt kanë humbur jetën 32 persona.

Sjellja e drejtuesve të mjeteve mbetet burimi kryesor i aksidenteve me 88% të rasteve. Shumica aksidenteve kanë ndodhur me drejtues nga grupmosha 35-44 vjeç, të cilët kanë pësuar rritje me 50 % krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Për ekspertët, përdorimi i alkoolit mbetet problemi kryesor i drejtuesve. Tirana ka numrin më të lartë të aksidenteve, pothuajse 50 % të tyre. Por, problem mbeten edhe qarqet si Lezha, Fieri, Durrësi dhe Elbasani.

Në dymujorin e parë të vitit 2022, vetëm në 12%% të rasteve, aksidentet kanë ndodhur si pasojë e sjelljes së këmbësorit. INSTAT thotë se në këtë kategori pati një ulje 27,5 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Tv Klan