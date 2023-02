1-vjetori i luftës në Ukrainë, Kim: Putin mendonte se Perëndimi ishte i përçarë, e kishte gabim

13:02 24/02/2023

Këtë të premte në Tiranë u zhvillua një manifestim solidar në mbështetje të qytetarëve ukrainas, të cilët prej 1 vitesh përballen me agresionin rus. Politikanë, diplomatë e qytetarë të thjeshtë marshuan dhe u mblodhën para Bashkisë së Tiranës me flamurin e Ukrainës në duar. E pranishme ishte edhe ambasadorja e SHBA në Tiranë, Yuri Kim. Ajo u shpreh se Putin mendonte se Perëndimi ishte i përçarë, por e kishte gabim.

“Sikurse e tha dhe zv/kryetarja e bashkisë, pak ditë më parë presidenti Biden shkoi në Kiev dhe nuk duhet të ketë asnjë dyshim se ku qëndron SHBA dhe se çfarë besojnë Shtetet e Bashkuara. Ne qëndrojmë me Ukrainën, me kombin e Ukrainës, me popullin e Ukrainës. Ne qëndrojmë me ta së bashku sikurse liria, sovraniteti i shenjtë i kombeve, e drejta e kombeve për të ekzistuar. Nuk duhet të ketë dyshim që ne do të jemi me popullin e Ukrainës. Ne do të qëndrojmë për këto parime për sa kohë të nevojitet.

Biden i kujtoi botës se Putini e kishte tërësisht gabim përpjekjen e tij për të imponuar vullnetin e tij kundër Ukrainës. Putini mendonte se Ukraina ishte e dobët. E kishte gabim. Ai gjeti kombin më të fortë, popullin më të fortë të mundshëm. Ai mendonte se Perëndimi ishte i përçarë. E kishte gabim. Perëndimi është bashkuar si kurrë më parë. NATO, BE, të gjithë ne besojmë në liri. Ai mendoi se mund të qëndronte më gjatë se ne, e kishte gabim”, u shpreh Kim.

Ambasadorja shtoi më tej se populli ukrainas ka mundur të përballojë një vit të tmerrshëm me sfida dhe shtoi se e gjithë bota është me Ukrainën.

“Posteri përpara nesh thotë që Tirana qëndron me Ukrainën, por realiteti është që nuk është vetëm Tirana që qëndron me Ukrainën, por është Shqipëria që qëndron me Ukrainën. Por nuk është vetëm Shqipëria që qëndron me Ukrainën, por janë SHBA që qëndrojnë me Ukrainën. Dhe nuk janë vetëm SHBA që qëndrojnë me Ukrainën, por është e gjithë bota mbarë që qëndron me Ukrainën”, tha Kim./tvklan.al