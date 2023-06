10 vite me hije dyshimi për kufomën e të birit, Eni Çobani-prindërve të viktimës: Mund të bëjmë zhvarrimin e trupit

15:35 25/06/2023

Vdekja e vëllait të Irenës në Itali para 10 vitesh është e mbuluar me hije dyshimi për atë dhe familjarët e saj, të cilët nuk dinë akoma nëse varri ku mendojnë se prehet i biri është vërtetë i tij, pasi ata u njoftuan për një arkivol të dytë nga autoritetet italiane 6 muaj pasi e varrosën njeriun e tyre të dashur.

Për këtë arsye, Irena ka thirrur nënën dhe babain e saj në rubrikën “Ka një mesazh për ty” në “E diela shqiptare” në Tv Klan për të ju dhënë lajmin që pas 10 vitesh, ata mund të mësojnë nëse kufoma të cilën ata kanë qarë prej vitesh, është apo jo i njeriut të tyre të zemrës.

Eni Çobani thotë se pas kërkesës që i kanë bërë Prokurorisë, mund të bëjnë zhvarrimin e trupit që prehet në Shqipëri për të mësuar të vërtetën mbi AND-në.

Irena: Mami, babi, ju dua shumë. Jeni jeta për mua. Unë e kam ftuar zonja Enin që të ju thoshte që këtij kalvari të madh të hallit një ditë t’i vijë fundi dhe t’i dalë e vërteta e vëllait tim dhe të qajmë 1 varr dhe jo 2.

Ardit Gjebrea: Zonja Eni, si keni ndërmend ta ndihmoni këtë familje?

Eni Çobani: 1 të vërtetë e kemi akoma në dorë për ta zbuluar. Meqenëse, ne me një kërkesë kundrejt Prokurorisë, mund ta bëjmë zhvarrimin e këtij trupi, ne do të zbulojmë përfundimisht që kush ka qenë shkaku i vdekjes dhe kush është AND-ja e personit, i cili është aty. Ngelen shenja në mbetjet trupore. Nëse ka pasur vrasje, siç pretendojnë familjarët, ose nëse mund të ketë pasur elementë të tjerë, ajo e vështirëson gjetjen. Nuk ka asnjë informacion. Edhe në Janar, ka ardhur vetëm 1 letër dhe aty nuk ka asnjë të dhënë se si është gjetur ai trup. Se sa do të gjejmë në ato mbetje sot pas 10 vitesh, unë nuk mund të flas. Por do të jenë ekspertët që do t’i japin përgjigjen, por të paktën AND-në, kjo është e sigurtë që gjendet./tvklan.al