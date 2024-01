100 ditë nga sulmi i Hamasit në Izrael

21:00 14/01/2024

Mijëra njerëz mbushën “Sheshin e Pengjeve” në Tel Aviv, kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Benjamin Netanyahu

100 ditë nga fillimi i luftës Izrael-Hamas. Nuk ka shenja se konfliktit po i afrohet fundi, madje ka shqetësime se ai mund të shtrihet edhe më gjerë në Lindjen e Mesme. Lufta filloi pasi militantët e Hamasit u futën në Izrael dhe kryen sulmin më vdekjeprurës në historinë e këtij vendi.

Ky sulm e kapi ushtrinë dhe shërbimet e sigurisë së Izraelit plotësisht të papërgatitur. Prej tij u vranë mbi 1200 vetë, numri më i lartë i jetëve të humbura në një ditë që nga themelimi i shtetit të Izraelit. Përgjigjia izraelite ishte e menjëhershme, me bombardime sistematike ajrore.

Tre muaj më vonë, trupat izraelite janë ende duke luftuar me militantët e Hamasit në rrënojat e Gazës dhe po kërkojnë për arkitektët e sulmit të 7 tetorit, si Jahya Sinwar, udhëheqësi i Hamasit në Gazë dhe Mohammed Deif, udhëheqësi ushtarak i lëvizjes.

Familjet e pengjeve që mbahen ende në Rripin e Gazës filluan një tubim 24 orësh në Tel Aviv të shtunën mbrëma, duke i bërë thirrje qeverisë që të punojë më shumë për të kthyer në shtëpi të dashurit e tyre.

Mijëra njerëz u derdhën në “Sheshin e Pengjeve” në Tel Aviv, një shesh përballë Ministrisë së Mbrojtjes të Izraelit që ka shërbyer si një pikë grumbullimi për aktivistët. Më shumë se 100 pengje u liruan gjatë një armëpushimi të përkohshëm në nëntor, por 132 janë ende në Gazë.

“Jam i lodhur. I lodhur dhe pse nuk krahasohet as me atë që po kalon Hersh dhe të gjithë pengjet. Por është çmenduri për mua. Ne kemi superfuqinë më të madhe në botë si aleate, kemi ushtrinë më të fortë në Lindjen e Mesme, kemi Katarin që luan një rol të rëndësishëm, ne kemi Egjiptin. Mjaft, le t’i kthejmë në shtëpi, 100 ditë është shumë, le të mos shkojmë në 101”, thotë babai i Hersh, Goldberg Polin.

Të tjerë protestues bënë thirrje për mbajtjen e zgjedhjeve të reja në Izrael dhe bllokuan një autostradë kryesore të Tel Avivit, duke u përleshur me policinë që arrestoi dhe u përpoq të zmbrapsë turmën. Protestues të tjerë u mblodhën pranë rezidencës private të kryeministrit Benjamin Netanyahu duke kërkuar largimin e tij nga detyra.

Njëqind ditë pas sulmit të Hamasit në Izrael, tani Gaza është kthyer në një gërmadhë. Pamjet me dron të xhiruara gjatë ditëve të fundit tregojnë përmasat e shkatërrimit në këtë territor. Pothuajse 24 mijë palestinezë janë vrarë dhe 60 mijë janë plagosur, sipas autoriteteve shëndetësore të Gazës.

Shumica e spitaleve të Gazës janë shkatërruar, uria është një kërcënim në rritje dhe një krizë e tmerrshme humanitare kërcënon të përfundojë duke vrarë edhe më shumë banorë se ushtria izraelite. Për 64-vjeçaren, Shahinaz Bakr dhe familjen e saj, shtëpia këto ditë është një kamp i improvizuar me tenda në Rafah. Për rreth 2.3 milionë njerëz në Gaza, jeta është kthyer në një makth.

“Ne jemi zhvendosur nga një vend në tjetrin. Nuk e di ku janë djemtë, vëllezërit e mi, apo familja ime. Nuk mund të komunikoj me askënd. Nuk di asgjë për askënd, por ne jemi këtu, në kërkim të diçkaje për të ngrënë dhe për të pirë”, thotë Bakr në çadrën e saj të cilën e ndan me vajzën Heba, 32 vjeçe dhe katër nipërit e mbesat.

Heba është shtatzënë në muajin e gjashtë dhe ajo është e tmerruar për të ardhmen e fëmijës së saj të palindur.

“Nuk e di se si është gjendja e foshnjës sime, nuk di asgjë. Nuk e di se ku do të lind, si do të më trajtojnë kur të lind”, thotë ajo.

Përpjekjet për të rënë dakord për një armëpushim deri më tani kanë dështuar dhe askush nuk e di fundin e këtij konflikti. Ndërkohë Afrika e Jugut ka ngritur një çështje në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë, duke akuzuar Izraelin për gjenocid, një akuzë që Tel Avivi e hedh poshtë si të pabazuar në fakte.

Vetë Benjamin Netanyahu thotë se Izraeli nuk do të pengohet nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë të vazhdojë luftën në Gaza. “Askush nuk do të na ndalojë – as Haga, as Boshti i së Keqes, askush”, tha Netanyahu në një fjalim televiziv.

Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë e tjera kanë bërë thirrje për një ringjallje të një procesi për krijimin e një shteti të pavarur palestinez pas luftës, por qeveria e djathtë e kryeministrit BenjaminNetanyahu deri më tani nuk është përgjigjur. Po ashtu në lojë tani janë futur edhe dy grupet e tjera militante, Hezbollahu në Liban dhe Huthi në Jemen.

Klan News