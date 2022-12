100 ekipe emergjence në terren

17:50 31/12/2022

Strukturat shëndetësore në gatishmëri

100 ekipe të emergjencës do të jene në terren gjatë ndërrimit të viteve në Shqipëri. Ato do të jenë të shpërndara në çdo shesh ku do të ketë festime, por edhe në gatishmëri për çdo të papritur në familje.

“100 ekipe do të jenë në terren dhe në çdo shesh të vendit ku do të ketë festime”.

Gatishmëria e bluzave të bardha nuk do të jetë vetëm në natën e ndërrimit të viteve. Ajo do të zgjasë edhe në ditët e para të janarit.

“Masat që kemi marrë për të qenë në gatishmëri jo vetëm përgjatë natës së ndërrimit të viteve, por deri më datë 4 janar, në mënyrë që të përballojmë çdo emergjencë që mund të ketë”.

Po ashtu edhe Spitalet Universitare, Spitalet Rajonale dhe shërbimet spitalore në çdo zonë do të jenë me shërbim urgjence mjekësore 24 orëshe.

