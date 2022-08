100 mln Euro për sulmuesin krahut, Manchester United afron lojtarin e Ajax

22:00 30/08/2022

Manchester United konfirmoi se ka arritur marrëveshjen me Ajax për transferimin e anësorit brazilian Antony. Ajax ka rënë dakord për një tarifë transferimi prej 95 milionë Eurosh. Duke përfshirë bonuset mund të rritet deri në 100 milionë Euro.

Lëvizja e 22-vjeçarit në Old Trafford është pothuajse e përfunduar. Lojtari është gati t’i nënshtrohet analizave mjekësore të zakonshme. Antony do të bëhet futbollisti i pestë i afruar në merkaton e kësaj vere për “Djajtë e Kuq” me vlerën e afërsisht 200 milionë Eurove në total.

Antony ishte kërkesë e trajnerit Erik ten Hag i cili kishte punuar me anësorin për dy vjet pasi ai mbërriti në Amsterdam nga Sao Paolo për 16 milionë Euro.

Në 84 ndeshjet e tij për Ajax, ai ka shënuar 24 gola dhe 22 asist. Ka luajtur gjithashtu 9 ndeshje me kombëtaren e Brazilit.

