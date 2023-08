102 vjeçe, por super energjike! Iris Apfel prezanton aksesorët e saj

11:18 29/08/2023

Iris Apfel jo vetëm që mbush 102 vjeç sot, por ajo sapo ka prezantuar një koleksion tjetër aksesorësh, në stilin e saj tashmë të njohur.

Në bashkëpunim me markën australiane “Erstwilder”, ajo lançoi koleksionin “Erstwilder x Iris Apfel”, i përbërë nga gjerdanë, karfica, vathë dhe xhingla që shfaqin imazhin e saj ikonik me syze të mëdha e flokë të bardhë si bora.

“Ju të gjithë e dini se i dua aksesorët dhe të punoj me marka që besojnë se stili do të thotë të kombinosh lojën me kuriozitetin!”

Ajo ka shkruar së fundmi duke njoftuar bashkëpunimin e saj të ri dhe ka shtuar: “Jam e emocionuar të prezantoj koleksionin tim të ri. Ne projektuam disa nga thesaret e mia të preferuara, shumëngjyrëshe dhe me detaje të pikturuara me dorë. E di që do të kënaqeni me to!”

Shikoni fotot e reja të Iris Apfel: