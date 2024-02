104-vjetori i Tiranës kryeqytet, aktivitete të shumta përgjatë fundjavës

16:11 09/02/2024

Në prag të 104-vjetorit të Tiranës kryeqytet, festën e kanë nisur fëmijët.

Rruga simbol e kryeqytetit, “Myslym Shyri” do t’u rikthehet plotësisht qytetarëve për të festuar për këtë ditë të shënuar për Tiranën.

Bashkia e Tiranës ka organizuar një sërë aktivitetesh prej paradites së të shtunës e deri në orën 15:00 të së dielës.

“Aktivitetet kanë filluar në çdo shesh, në çdo lagje, në çdo rrugë do thoja të Tiranës, për të festuar të gjithë qytetarët e Tiranës këtë 104-vjetor. Gjithë kjo gjë do të finalizohet me datë 10 Shkurt ku do të ketë aktivitete nga më të ndryshmet”, tha Andi Seferi, nënkryetar i Bashkisë së Tiranës.

Në qendër të aktiviteteve janë fëmijët, por nuk do të mungojnë edhe organizimet për grupmoshat e tjera.

“Do të mbjellim pemë, do të dalim me biçikleta, party street, por do të ketë edhe një kënd për t’u ushqyer shëndetshëm”, tha Seferi.

Për shkak të festimeve, qarkullimi automjeteve në rrugën “Myslym Shyri”, nga kryqëzimi i rrugës “Sami Frashëri” deri tek ai “Reshit çollaku” do të jetë i bllokuar.

Qarkullimi i automjeteve do të devijohet në rrugët “Vagjysh Furxhi”, “Islam Alla”, “Hajdar Hidi” dhe “Shyqyri Bërxolli”.

Më 11 Shkurt të 1920 Kongresi i Lushnjes mori vendimin që Tirana të jetë kryeqyteti i Shqipërisë.

