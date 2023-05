11 ditë larg zgjedhjeve/ Biberaj: Kryeministri si klloun në fushatë! Resulaj: Opozita xhelozon strategjinë e Ramës

13:58 03/05/2023

Dita e zgjedhjeve lokale është vetëm 11 ditë larg. Këtë të Mërkurë në një intervistë për gazetarin e Klan News Besard Jacaj ish-deputeti demokrat Aleksandër Biberaj dhe deputetja e PS-së Pranvera Resulaj kanë folur për fushatën elektorale.

Nga njëra anë Biberaj vuri theksin te mosllogaridhënia e kryeministrit Edi Rama, ndërsa Resulaj u shpreh se kundërshtarët politikë janë xhelozë për strategjinë e kryesocialistit për 14 Majin.

Pjesë nga diskutimi:

Aleksandër Biberaj: Natyrisht ne si opozitë po bëjmë përpjekje maksimale për të bindur qytetarët se me datë 14 ata do të votojnë, kemi pasur probleme të brendshme, por unë në njëfarë mënyrë i quaj disi të tejkaluara. Sepse në shumë prej bashkive ne kemi vetëm një kandidat që ka unifikuar gjithë opozitën, janë të rinj si moshë por nuk kanë konsum administrativ, kanë programet e tyre dhe natyrisht ky duhet të ishte modeli sepse nuk janë zgjedhje të përgjithshme. Jo duke dalë si klloun, duke imituar herë arushat e Tahir Baçovës apo ato aktorët e tjerë. Nuk jep llogari, me 10 fjalë po e bën gjithë fushatën. Unë besoj që me datë 14 Maj qytetarët do të tregojnë vullnetin e tyre për të votuar opozitën pasi nuk kemi pluralizëm, për ta rikthyer këtë demokraci hibride në shina.

Pranvera Resulaj: E dëgjojmë shpesh këtë tezën e përfshirjes së kryeministrit në fushatë, kam përshtypjen kjo është për të mbuluar atë mungesën që ka opozita me një program apo vizion të qartë. Edhe pse janë zgjedhje lokale nuk është risi që kryeministri t’i bashkohet fushatës sepse kandidatët lokalë nuk është se janë të vecuar nga mazhoranca. Janë përfaqësues të PS-së, kështuqë krahas fushatës që bëjnë vetë si individë edhe kryeministri e ka bërë gjithmonë këtë gjë, kjo është pjesë e vizionit të qartë.

Diçka tjetër do them përtej kësaj, me gjtihë respektin është e vështirë të kesh kundërshtar Edi Ramën, të përballesh me të jo vetëm si individ, por edhe me aftësitë e tij për të ngritur një fushatë domethënëse dhe tërheqëse. Është një formë xhelozie që kanë kundërshtarët sa i takon strategjisë elektorale. Nuk e përjashton në asnjë moment shfaqjen e kandidatëve tanë në publik me një program të qartë. Një garues profesionist nuk e nënvlerëson asnjëherë garën, duhet të matemi së pari me qytetarët.

Aleksandër Biberaj: E para nuk më shqetëson pse del Edi Rama në fushatë, e kisha te llogaridhënia., Ka 10 vite që drejton vendin dhe nuk jep llogari për punët që ka bërë. Unë nuk flas si politikan, flas si qytetar i këtij vendi. Unë do i kërkoja llogari jo vetëm atij, por çdo kryetari bashkie. E njoh që në ’85-ën nuk është njeri për tu bërë xheloz./tvklan.al