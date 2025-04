Kryeministri Edi Rama u prit me ovacione në Patos. E nisi fjalën e tij duke thënë se mbështetja për PS-në atje nuk ka munguar ndonjëherë, por këtë vit është akoma më e “zjarrtë”.

“Patosi nuk na e ka kursyer asnjëherë mbështetjen, por asnjëherë si këtë herë gratë dhe burrat, vajzat e djemtë nuk janë mbledhur kaq të shumtë në këtë shesh për të na pritur dhe për të na mbushur me energji që deri më 11 Maj të krijojmë forcën më të madhe që PS ka pasur qysh se ne kemi nisur sëbashku këtë rrugëtim.”

Ritheksoi takimin historik të vendit tonë me Bashkimin Evropian, i cili mundësohet sipas kryesocialistit vetëm me votën për numrin 5.

“Këtë kohë e ka sjellë edhe fati europian i shqiptarëve. Bashkimi Evropian do që Shqipëria të hyjë në shtëpinë e tij! Është koha që çdo shqiptar brenda ose jashtë kufijve, të marrë përsipër më 11 Maj fatin europian të Shqipërisë duke bërë zgjedhjen e duhur. Të vendosë që secili dhe secila të kenë pasaportën europiane! Nuk është një dokument tjetër udhëtimi, por status i ri i shqiptarëve si të barabartë me bashkëqytetarët europianë. E mbyll njëherë e përgjithmonë atë korridorin e veçantë ku na mbajnë në radhë e na kontrollojnë me policë. Do hyjmë në Europë njësoj siç ju nga Patosi hyni në Tiranë!”, deklaroi ai.

11 Majin e krahasoi me 22 Marsin e vitit 1992, kohë kur u ndryshua sistemi politik në vend.

“Bëni çmos që sëbashku me kë të mundni, të derdheni lumë në kutitë e votimit! Bëni çmos të bindni edhe demokratët se 11 Maji është shumë i ngjashëm me 22 Marsin ku shumica e shqiptarëve votuan PD-në për të hapur një kapitull të ri të historisë. Do marrim një fitore rekord në qarkun e Fierit, në kryeqytetin e socialistëve”, ishte thirrja e tij për qytetarët.

