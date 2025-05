Teksa fushata zgjedhore është drejt përfundimit, KQZ dhe SPAK kanë publikuar bilancin për hetimin e krimeve zgjedhore. Deri më tani, janë marrë 115 kallëzime, ndërsa kryekomisioneri Ilirjan Celibashi, në një konferencë për mediat dha më shumë detaje për hetimet që kanë nisur.

“Nga subjektet politike, nga subjektet zgjedhore janë 25 materiale kallëzues në konsiderim, 35 nga platformat online dhe në total janë të regjistruar 35 procedime penale”, tha kryekomisioneri Celibashi.

Krimet zgjedhore që do të hetohen nga SPAK janë korrupsioni aktiv dhe pasiv, përfshirja e grupeve kriminale si dhe të zyrtarëve të lartë.

Në konferencën për mediat, kryekomisioneri Celibashi foli edhe për procesin e votës së emigrantëve. Situata vijon të jetë problematike në Greqi.

“Problematika me adresën dhe problematika me numrin e kontaktit që këta votues kanë dhënë dhe me adresën e e-mail. Na raportojnë nga DHL që nuk i kontaktojnë dot, këta janë nurma të cilët janë jo të saktë dhe nuk lidhen me zgjedhësin, të cilit do të duhet t’i dërgohet dërgesa”, tha kryekomisioneri Celibashi.

21 mijë zarfe ende nuk kanë shkuar në adresën e zgjedhësve nga kompania postare.

“DHL nuk ka mundur t’i shpërndajë akoma, o janë në zyrat e tyre, o janë në proces. 11 mijë janë për shkak të problematikave të tilla me adresën, pasaktësi në adresë, pasaktësi në e-mail”, tha Kryekomisioneri Celibashi.

Orientoi votuesit se si duhet të veprojnë për marrjen e zarfeve, teksa kanë dhe dy ditë afat.

“Për ditët që kanë ngelur qëndron thirrja që ne kemi bërë publike, pra ata votues që janë rregjistruar dhe nuk kanë marrë asnjë komunikim me DHL, duhet që të kontaktojnë me DHL”, tha kryekomisioneri Celibashi.

Pavarësisht problematikave, kryekomisioneri Ilrijan Celibashi tha se integriteti i këtij procesi është i pacënueshëm.

