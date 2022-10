“12 Nëntori është dita e gjyqit popullor ndaj jush”, Berisha-Ballës: Vrimë miu nuk do të gjesh atë ditë

20:27 31/10/2022

Nga foltorja e Parlamentit, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka paralajmëruar se protesta e opozitës më 12 Nëntor është dita e gjyqit popullor ndaj qeverisë.

Sali Berisha: Për çfarë të diskutojmë këtu? Nuk mund të diskutojmë këtu, pasi kemi të bëjmë me një grup njerëzish, të cilëve vjedhja e pasurive publike të shqiptarëve ua ka verbuar sytë, ua ka mbyllë veshët, nuk dëgjojnë asgjë. Deri kur kështu? 12-ta po vjen. 12 Nëntori është gjyqi i madh që shqiptarët do të ju bëjnë ju. Boll u tallët me shqiptarët, boll i shkelmuat ata duke i vjedhur, boll i përzutë ata nga vatrat e tyre. Mjaft është mjaft. 12 është dita e gjyqit popullor ndaj jush. Po, po.

Një replikë zhvilloi dhe me kreun e grupit parlamentar të PS-së, Taulant Ballës të cilit i tha se “vrimë miu nuk do të gjejë” ditën e protestës së opozitës së 12 Nëntorit.

Berisha-Ballës: Mblidh të gjithë Gentian Sharrat e veten tënde, vrimë miu nuk do të gjesh atë ditë, ja këtu po ta them. Vrimë miu nuk do të gjesh. Dil po deshe në ta mbajtë. Edhe ne do të të gjejmë ty, edhe zyrën do të tregojmë. Nuk ka parlament si ky, nuk ka. Ke këtu një grup superhajnash dhe një turmë që u bën tualet këtyre. Si mund të rrini ju me këta? Apo rrini që të përfitoni dhe ju?

Ti biftekun 1 mijë, ai tjetri 500 euro. Kur ulesh aty, bifteku sa një ka. Sigurisht nuk të bën përshtypje ty, nuk ka si të të bëjë përshtypje. Nga i gjete ato para ti?

Në fund të fjalës së tij në foltoren e Parlamentit, kreu i PD-së Berisha u tha qytetarëve se 12 Nëntori është dita e së vërtetës shqiptare, ndaj dhe i ftoi të gjithë që t’i bashkohen kësaj proteste.

Sali Berisha: Qytetarë, këta nuk kanë ndërmend për reformë për ju. Këta shikojnë vetëm si të ju vjedhin ju. Ne vërtetë kemi përgatitur një projekt-reformë me 97 bashki, por ne kemi thënë që në fillim, që këta nuk kanë reformë. Këta dinë dhe mendojnë vetëm si të mbajnë karrigen e tyre, derisa të ua përmbysim karrigen, ti përmbysim me të gjitha.

Qytetarë, 12 Nëntori është dita juaj, dita e të vërtetës shqiptare dhe ndaj ju ftoj kudo që jeni, brenda dhe jashtë Shqipërisë, të bashkohemi për të përzënë këtë bandë nga pushteti./tvklan.al