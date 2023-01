1220 hektarë tokë të përmbytura në Bashkinë Shkodër

09:19 22/01/2023

Sipërfaqja totale e përmbytur në Bashkinë Shkodër është 1220 hektarë, e rritur me 100 hektarë me orën 18:00 të ditës së djeshme (21.01.2023).

Niveli i lumit Drin (hidrometri ura e Bahçallëkut) shënon kuotën 6.10 (kuota maksimale 7.50 metra).

Niveli i liqenit (hidrometri ura e Bunës) shënon 8.45 metra (kuota maksimale 8.70 metra).

Në Njësisë Administrative Ana e Malit 1200 hektarë tokë janë të pëmbytur.

Rruga e Obotit ka prezencë uji 65 centimetra, e rritur me 5 centimetra me orën 18:00 të ditës së djeshme. Ujësjellësi Oblika 1 është jashtë funksionit. një mjet i kalueshmërisë së lartë së bashku me 4 forca të ushtrisë po oferon në rrugën e Obotit.

Në Njësinë Administrative Dajç 20 hektarë tokë bujqësore (sipërfaqe toke mbas argjinaturës) janë të përmbytura.

Në vendin e quajtur Urrelat e Shirqit (pikë ekspansioni i lumit Buna) rruga Shirq-Darragjat ka prezencë uji në rrugë 30 centimetra, për momentin rruga është e pakalueshme me mjetet e ultëa./tvklan.al