13.2 mln njerëz injektojnë drogëra ilegale

10:51 26/06/2023

Një raport i OKB-së tregon se përdoruesit u rritën me 23%, Evropa Lindore dhe Amerika Veriore kryesojnë

Një raport i Kombeve të Bashkuara ngre alarmin pasi shumë njerëz po injektojnë drogëra ilegale sesa vite më parë. Në total, 13.2 milionë njerëz injektuan drogëra të tilla në vitin 2021, 18% më shumë se sa ishte vlerësuar më parë, bëri të ditur Zyra e OKB-së për Drogën dhe Krimin.

Sipas OKB-së substancat sintetike si fentanili dhe metamfetamina dominojnë tani tregjet e paligjshme të drogës. Në nivel global, përdoruesit e drogës u rritën me 23% dhe çrregullimet e lidhura me drogën u rritën me 45% gati 40 milionë.



Njerëzit me çrregullime të shëndetit mendor, ata me kushte të ulëta socio-ekonomike dhe të rinjtë ishin më të cenueshëm, thuhet në raport. Evropa Lindore dhe Amerika Veriore kanë numrin më të lartë të njerëzce që injektojnë drogra të tilla ilegale, në krahasim me Lindjen dhe Azinë Juglindore.

Sipas gjetjeve të raportit, burrat kanë pesë herë më shumë mundësi që të injektojnë droga dhe t’i nxisin partneret e tyre që të bëjnë të njëjtën gjë.

Megjithatë, vetëm një në pesë persona mund të aksesojë trajtim, thotë OKB-ja, ku gratë në veçanti që përballen me barriera. Arsyet janë të shumta dhe të ndërthurura: frika nga sanksionet ligjore, stigma sociale, mungesa e kujdesit ndaj fëmijëve dhe frika e humbjes së kujdestarisë së fëmijëve të tyre.

Klan News