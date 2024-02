13-vjeçarja abuzohej nga dy bashkëmoshatarët | Kele: Videoja pëlqehej e shpërndahej, tregon ligësinë e shoqërisë shqiptare

Shpërndaje







14:32 22/02/2024

Ekspertja e IA, Denisa Kele, e ftuar këtë të enjte në emisionin “Shije Shtëpie” në Tv Klan, ka ndarë rastin e një 13-vjeçare shqiptare, e cila abuzohej seksualisht nga dy bashkëmoshatarët e saj, në TikTok.

Ajo tha se ky postim kishte shumë shpërndarje e pëlqime në rrjet, duke treguar, sipas saj, të gjithë ligësinë që ka shoqëria shqiptare.

Denisa Kele: Ajo që çfarë tërheq, po flas për tregun shqiptar, të paktën nga statistikat që kemi bërë dhe kemi parë në rrjetet sociale, ajo çfarë tërheq në tregun shqiptar është pikërisht: dalja e fëmijëve dhe shfaqja e gjuhës agresive; abuzimi seksual me të miturit. Dhe nëse do të shikojmë video nëpër rrjetet sociale, ka video të abuzimit seksual me vajza të mitura, 12-13 vjeç dhe janë video që klikohen më shumë, janë video që shpërndahen më shumë dhe janë video që kanë më shumë ‘like’ (pëlqime).

Agida Koçi: Dhe ku janë të postuara këto?

Denisa Kele: Në TikTok dhe është shumë i thjesht t’i gjesh sepse TikTok-u ka një algoritëm shumë të fuqishëm. Momentin që ti kërkon një fjalë kyçe: “Abuzimi seksual”, do shikosh që do të dalin të gjitha videot që janë në TikTok për sa i përket abuzimeve. Dhe unë sinqerisht kam ngelur e shtangur, momentin që kam parë një video ku një vajzë shqiptare 13 vjeçare, abuzohej seksualisht nga dy bashkëmoshatarët e saj. Kishte kaq shumë shpërndarje dhe kishte kaq shumë ‘like’, kjo tregon të gjithë ligësinë që shoqëria shqiptare ka, që për fat të keq po e kuptojmë me shpërndarjen dhe hapjen masive të rrjetit social. /tvklan.al