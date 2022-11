“14 Maji”, Agron Duka: Në zgjedhje do të shkojmë vetëm

15:15 10/11/2022

Kryetari i PAA: Mbështes kandidatet që dalin nga primaret, jo listë të përbashkët për këshillat bashkiak

Dështimi i negociatave për bashkimin e PD dhe dalja me dy kandidat në zgjedhjet lokale të 14 majit ka lëkundur edhe mbështetjen e aleatëve ndaj partisë më të madhe opozitare. Agron Duka, thotë se Partia Agrare Ambientaliste, do të garojë e vetme në zgjedhjet lokale, pasi një koalicion në kushtet ku ndodhet aktualisht PD, nuk do të sillte rezultate pozitive për partinë që drejtohet prej tij.

“Kodi Zgjedhor na detyron që ne të dalim më vete për arsye se duam të konkurrojmë për këshilltarët, të kemi listë më vete. Nëse ne futemi në koalicion me këdo, qoftë kjo PD-ja apo koalicioni opozitar, jemi të detyruar që të bëjmë një listë të përbashkët për këshilltarët bashkiakë, gjë që nuk na konvenon”, ka thënë Agron Duka.

Duka tha se pavarësisht se opozita nuk do të shkojë në zgjedhje me kandidat të përbashkët, do të mbështesë kandidatët e dal nga primaret e PD.

“Kjo nuk do të thotë që nuk mbështesim kandidataturën e opozitës, do ishim të privilegjuar se do dilte një kandidat i opozitës nëse mund të dalin dy kandidatë, votat tona janë vështirësisht të orientueshme drejt kandidatit fitues sepse dy kandidatë çajnë votën”, ka thënë Duka.

Kryetari i PAA tregon dhe emrin që do të mbështesë si kandidat për bashkinë e Durrësit.

“Unë mbështes kandidaturën e Igli Cares. Është kandidati më i parapëlqyer për popullin e Durrësit sepse ai kandidoi si deputet vitin që kaloi dhe mori vota më shumë se të gjithë kandidatët që ishin në listë”, ka thënë Duka.

Për aleatët dalja me dy kandidatë në zgjedhjet e 14 maijt do të përçante votën e qytetarëve, por nga ana tjetër, grupimi Alibeaj dhe PD e drejtuar nga Sali Berisha kanë nisur punën për gjetjen e kandidatëve për zgjedhjet lokale.

