14 Maji, Berisha: Mund të shkojmë në zgjedhje me koalicion, vendimin e merr Këshilli Kombëtar

15:42 04/03/2023

Pas mbledhjes së Kryesisë, Sali Berisha ka deklaruar se kandidatët e Partisë Demokratike do të shkojnë në zgjedhje lokale me koalicion. Berisha u shpreh po ashtu se një tjetër opsion është që PD të garojë më 14 Maj me kandidatë të pavarur.

Pyetje: Zoti Berisha, cilat janë format përmes të cilave ju do t’i çoni në zgjedhje, kandidatët tuaj? Flasim për propozime.

Berisha: Propozime janë-koalicioni; propozim është-të pavarurit, por kjo nuk shkon shumë, ka pak mbështetës. Megjithatë do të merret vendim nga Këshilli Kombëtar i PD.

Pyetje: Z. Berisha, është diskutuar ditën e sotme në lidhje me një propozim të deputetit Dashnor Sula, i cili thotë që kandidatët më të mirë të dalë nga primaret të regjistrohen nën logon e PD-së zyrtare, por të bëhet një lëshim në disa bashki që partia e Alibeajt…

Berisha: Çdo demokrat që ka minimumin e minimumit të lidhjes me këtë parti, e ftoj të dënojë me ashpërsinë më të madhe aktin e turpshëm, aktin antikushtetues të Edi Ramës duke shfrytëzuar veglat e tij Basha-brava , brava-Basha. Ndaj dhe këtu besoj se çdo anëtar i PD-së, çdo zyrtar, çdo deputet i saj, çdo mbështes i saj, e ka të qartë aktin armiqësor dhe atë, askush të mos mendojë se ne do të mposhtemi nga armët e Edi Ramës! Ne jemi në këmbë sot më të fuqishëm se kurrë!/tvklan.al