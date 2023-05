14 Maji, Berisha: Qeveria, terror ndaj qytetarëve

15:35 22/05/2023

“PS vendosi përdhunues si numërues në zgjedhje”

14 Maji për Sali Berishën është një farsë elektorale, ku krimi e bandat sipas tij me urdhër të kryeministrit ndryshuan rezultatin e zgjedhjeve lokale.

“Dokumentet faktojnë se në Shkodër u bashkuan bandat me armiqësinë më të egër ndaj njëra-tjetrës të urdhëruara nga krye-Kumbara, Edi Rama. Bandat e Edi Ramës bënë gjithçka për të ndryshuar rezultatin e zgjedhjeve në shumë e shumë zona të vendit. Por bandat ishin një shkrirje me bandat e qeverisë, inxhinierë, drejtorë e punonjës kanë ushtruar terror ndaj qytetarëve me kërcënimin: “Votën ose jetën!”

Berisha tha se Partia Demokratike disponon prova filmike dhe dëshmi që faktojnë ndërhyrjet brutale antikushtetuese dhe antiligjore të Edi Ramës në kontrollin e votës së zgjedhësve shqiptarë në mbarë vendin.

“Delinkuent të dënuar rëndë në vendin përreth si përdhunues, kanë shoqëruar deputetë të PS dhe janë vendosur numërues në qendrat e numërimit në Devoll, për shembull. Në qendra të tjera, qytetarët janë detyruar të mos futen fare në dhomën e fshehtë, sepse kanë marrë fletën e mbushur nga komisionieri.”

Denoncimet që vijnë nga selia blu po verifikohen nga një komision i ngritur në Partinë Demokratike, që sipas Berishës do të hartojë një material voluminoz, gjetjet e të cilit sakaq i janë vënë në dispozicion dhe vëzhguesve të OSBE-ODIHR-it.

