14 Maji/ Çuçi: Shqiptarët mund të votojnë edhe pse dokumenti i tyre i identitetit ka skaduar

09:39 27/04/2023

Të gjithë shtetasit shqiptarë mund të votojnë më 14 Maj edhe nëse dokumenti i tyre i identifikimit ka skaduar.

Ministri i Brendshëm, Bledi Çuçi pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave ka bërë me dije se një ndër vendimet që u mor ishte ai për shtyrjen e afatit për dokumentet e identifikimit të shqiptarëve.

Bledi Çuçi: Sot miratuam në Këshillin e Ministrave vendimin për shtyrjen e afatit për dokumentat e identitetit të shqiptarëve të cilat skadojnë në 14 Maj. Është një shtyrje që vjen si rezultat i një konsultimi me KQZ-në që mbart shqetësimet e partive politike duke parë numrin e madh të dokumenteve që skadojnë apo kanë skaduar apo skadojnë deri në 14 Maj, vendosëm që ta shtyjmë afatin dhe në këtë mënyrë, të gjithë shtetasit mund të votojnë në 14 Maj pavarësisht se dokumenti i tyre i identitetit ka skaduar.

Gjithashtu, një tjetër vendim që u mor në këtë mbledhje ishte hapja rrugë e implementimit të strukturës së re të Policisë së Shtetit.

Bledi Çuçi: Vendimi tjetër që u mor, për t’i hapur rrugë implementimit të strukturës së re të Policisë së Shtetit duke miratuar të gjithë strukturën e gradave në qeveri. Struktura që është miratuar, fillon zbatimin. Një nga reformat më të mëdha që ka bërë Policia e Shtetit, sidomos për të riadresuar riorganizimin tërësor të Policisë Kriminale.

Duke iu përgjigjur interesit të mediave për kalimin në pronësi të shtetit të kompanisë së prodhimit të dokumenteve të identitetit dhe çmimin e tyre, Ministri Çuçi shpjegoi se:

“Eshtë një marrëdhënie kontraktore me kompaninë e cila mbaron në fund të Korrikut të këtij viti. Dhe ne si qeveri, do përfundojmë kontratën dhe do të marrim në dorëzim të gjithë kompaninë e prodhimit të kartave. Pastaj, vendosja e çmimit, sigurisht, mbasi ne ta marrim në administrim këtë kompani, çështja e çmimit është një çështje që vendoset. Dhe jemi shumë më fleksibël për t’i vendosur dhe për t’i ndryshuar çmimet se sa më përpara, kur fiksohej me një kontratë të caktuar që miratohej me ligj, dhe do duhej që përveçse të negocioje me kompaninë, do të duhej të ndryshoje edhe ligjin. Kështu që jemi shumë fleksibël, dhe kjo jo domosdoshmërisht lidhet me ndryshimin e ligjit. Pa diskutim për dokumentet e identitetit do të shohim hapësirat tona për t’ia lehtësuar në maksimum shtetasve.”/tvklan.al