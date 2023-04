14 Maji, Gjiknuri: Marrim mbi 45 bashki. Fitorja në Tiranë, e padiskutueshme

17:37 10/04/2023

Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Socialiste, Damian Gjiknuri shprehet se selia rozë do të marrë mbi 45 bashki në zgjedhjet vendore të 14 Majit. Ai u shpreh në një intervistë për Klan News se parashikohet që konkurrenca zgjedhore e selisë rozë të jetë në fashën 45-55 bashki.

Damian Gjiknuri: Unë e kam thënë vazhdimisht që PS do të fitojë shumicën e bashkive në Shqipëri.

Pyetje: Sa bashki të paktën që jeni i sigurtë?

Damian Gjiknuri: Mes hapësirës 45-55 bashki, kjo është fasha ku do të kemi konkurrencë zgjedhore. Mund të jetë 50, 51, mund të jetë 45, mund të jetë 55. Kjo është një çështje që mbetet në dorë të elektoratit. Nga të gjitha llogaritë e mia elektorale, sondazhet që kemi, kalkulimet historike politike dhe zgjedhore dhe pretendoj të jem deri diku njohës i çështjeve zgjedhore, mendoj ky është numri mes të cilave ne do të administrojmë shumicën e bashkive, pra numri që unë thashë, mbi 45.

Po ku e ka parashikuar humbjen selia rozë?

“Nuk ka rëndësi të flas tani për humbjen, nuk dua të bëj tani Kasandrën, se humbja ndonjëherë vjen ku nuk e pret”, theksoi Gjiknuri.

Sa i përket bashkisë më të madhe në vend, asaj të Tiranës, Gjiknuri theksoi se fitorja do të jetë e padiskutueshme. Ai u shpreh se Erion Veliaj, i cili kandidon për mandatin e tretë do të fitojë me një rezultat të dukshëm. Premtimet e kandidatit të koalicionit “Bashkë Fitojmë”, Belind Këlliçi, i sheh si populiste.

“Mendoj që Veliaj do të fitojë me një rezultat të dukshëm dhe shikoj premtimet populiste të zotit Këlliçi, të cilat nuk kanë asnjë logjikë ekonomike dhe financiare dhe për njerëz që kanë eksperiencë në administrimin e vendit për njëherë ekspozojnë kotësinë e atyre që thuhet. Në këtë pikëpamje mendoj që Veliaj pavarësisht se ka konkurrim për mandatin e tretë ka një bilanc pozitiv karshi premtimeve dhe punëve të bëra. Kështu që mendoj që në Tiranë nuk do të diskutohet fare fitorja”, u shpreh ai.

Gjiknuri foli edhe për garën në një bashki tjetër të fortë si ajo e Shkodrës. Ai theksoi se gara aty meriton vëmendje dhe është e fortë për shkak të traditës politike.

Ai foli edhe për koalicionin “Bashkë Fitojmë” të cilin e konsideron si një “martesë” Berisha-Meta, por që nuk josh më shqiptarët./tvklan.al