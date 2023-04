“14 Maji”, Meta takim 30 minuta me Berishën në PD

15:55 18/04/2023

Meta: Diskutuam për koordinimin e fushatës zgjedhore

Kryedemokrati Sali Berisha priti në një takim në zyrën e tij kryetarin e Partisë së Lirisë, Ilir Meta, pak ditë pas hapjes zyrtarisht të fushatës zgjedhore të 14 Majit.

Pas takimit 30 minutësh në selinë blu, Meta zbuloi në një konferencë për mediat se çfarë ka diskutuar me kryedemokratin.

“Koordinuam axhendën për javët që vijnë, dje ishim sëbashku në bashkinë e Gramshit. Jam shumë i lumtur që preka vetë atmosferën e jashtëzakonshme të fitores në bashkinë e Gramshit.”

Meta iu përgjigj dhe akuzave të socialistëve lidhur me financimin e fushatës të koalicionit “Bashkë Fitojmë”.

“Bëjini pyetjet me shkrim dhe personat përkatës në Partinë Demokratike apo Partinë e Lirisë që merren me sektorin e financave dhe do t’ju kthejnë një përgjigjie.”

Ai iu është rikthyer akuzave ndaj ish-kryetarit të PD, Lulzim Basha për bojkotin e zgjedhjeve të vitit 2019.

“Nuk e ka lënë Ilir Meta Partinë Demokratike dhe opozitën në Shqipëri pa këshilltar. Demokratët e dinë shumë mirë se kush ishte ai palaço që nuk e regjistroi PD-në në KQZ për dekretin që firmosi Ilir Meta për shtyrjen e zgjedhjeve vendore në 13 Tetor. E dinë shumë mirë ata, sepse nuk e linte Edi Rama.”

Meta u shpreh i bindur për fitoren e koalicionit bashkë fitojmë më 14 Maj, teksa akuzoi qeverinë për korrupsion dhe rritje të taksave.

