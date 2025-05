Maya Merhige është adoleshentja e cila ka arritur të përshkojë ngushticën Kuk që ndan Ishujt Veriorë dhe Jugorë të Zelandës së Re. Muajin e kaluar ajo shënoi një hap të ri drejt synimit për t’u bërë më e reja që ka përshkuar Shtatëshen e Oqeaneve, një bashkësi hapësirash ujore në glob.

Gjatë 27 miljeve not, ajo ndaloi së numëruari pickimet e kandilave të detit që i digjnin lëkurën duke u bërë imune ndaj pullave që i mbulonin trupin. Kur përfundoi, edhe fytyra, hunda, veshët dhe buzët ishin prekur prej gjallesave xhelatinoze.

“Vazhdimisht, rreth 25 herë në minutë, gjithë kohës”, shprehet 17-vjeçarja kaliforniane. “Edhe kur po hyja në ujë, thosha kam shumë frikë. S’dua të shoh kandilë deti. Kështu që gjithë kohën po luftoja mendërisht me veten që ta kapërceja frikën”.

Përballja me frikën është diçka që Merhige e ka bërë shpesh gjatë përshkimit me not të ujërave të trazuara. Ajo ka arritur të kalojë kanalin Moloka’i në Hauai, kanalin Catalina dhe Kanalin Anglez përpara se të diplomohet në gjimnaz. Në listën e saj janë Kanali Verior, ngushtica e Gjibraltarit dhe ngushtica Tsugaru.

“Uroj të jem më e reja, çka do të thotë se më duhet t’i përfundoj deri në janar të vitit 2028. Po shpresoj t’i përfundoj të gjitha. Jam shumë e emocionuar për ata që më kanë mbetur”.

Sipas politikavee të Federatës së Notarëve Maratonë, ata që notojnë vetëm në ujëra të hapura mund të përdorin vetëm kostume banje, jo zhytjeje.

Merhige udhëhiqet nga një varkë dhe ndalon çdo gjysmë ore për t’u ushqyer. Kalimi me not i ngushticës Kuk thotë ajo, ishte më e vështira deri më tani sepse ditën tjetër mezi arrinte të ngrinte krahët.

Lodhja fizike dhe sulmet e kandilëve për më shumë se gjysmë dite u shkrinë me detin e trazuar dhe rrymat e forta duke bërë që ajo të notonte 27 milje në vend të 13.7 dhe të qëndronte mbi 14 orë në ujë.

Ajo tregon se vështirësia më e madhe është rezistenca mendore, sidomos kur duket se nuk i afrohesh bregut. Asaj i pëlqen që t’i realizojë maratonat natën për të mos parë edhe sa i ka mbetur apo çfarë krijesash gjenden nën ujë.

Gjithashtu ajo mundi të shihte yjet që binin dhe të shmangte diellin e ashpër. Kjo do të shmangte edhe djegien prej tij që të mos shkojë me kapele në festën e diplomimit.

Deri më tani Merhige ka përfunduar 10 maratona noti. Përmes organizatës jo fitimprurëse Swim Across America, ajo ka mbledhur mbi 130.000 dollarë për kërkimet e kancerit te fëmijët, një kauzë e frymëzuar nga miq të afërt të familjes që janë prekur prej sëmundjes./tvklan.al