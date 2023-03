15 variante të BE për Asociacionin e komunave

21:40 13/03/2023

Eksperti: Nga Ohri varet kthimi i serbëve në institucione

Emisari i BE-së për dialogun Miroslav Lajçak gjatë vizitës së fundit në Kosovë i ka ofruar 15 modele për themelimin e Asociacionit të komunave me shumicë serbe të cilat është duke i shqyrtuar zyra e Kryeministrit.

Kryeministri Albin Kurti ka thënë se nga këto modele do të marrin elemente që edhe pakicat në Kosovë të kenë nivelin e duhur. Ndërkohë kanë mbetur edhe 5 ditë deri te takimi i nivelit të lartë në Ohër në kuadër të dialogut Prishtinë-Beograd, ku synohet të arrihet marrëveshje për propozimin evropian dhe planin e zbatimit.

Pos Asociacionit, takimi i Ohrit është vendimtar edhe për mbajtjen ose jo të zgjedhjeve të jashtëzakonshme në katër komunat veriore të banuara me shumicë serbe, thotë Miograd Miliçeviç, drejtor i organizatës joqeveritare Aktiv, në veri të Mitrovicës.

“E gjitha varet se çfarë marrëveshje do të arrihet në Ohër dhe a do të jetë kjo rruga për kthimin e serbëve në institucionet e Kosovës që do të mundësonte edhe mbajtjen e zgjedhjeve në veri”.

Miliçeviç përmend vështirësitë për të arritur te një pajtueshmëri ndërmjet palës kosovare dhe asaj serbe për mbajtjen e zgjedhjeve.

“Është thelbësore që serbët të marrin pjesë në zgjedhjet lokale. Duhet të funksionojnë komisionet zgjedhore lokale e që nuk bëhet pa vullnet politik, duhet kthimi i strukturave politike në institucionet e komunave”.

Serbët janë larguar nga institucionet në shenjë pakënaqësie me vendimin e qeverisë së Kosovës për targat serbe dhe arrestimin e disa serbëve në veri të cilët akuzohen për pjesëmarrjen në sulmin ndaj zyrtareve të KQZ-së dhe Policisë në veri.

