15 vite Pavarësi, Hamiti: Dita më e rëndësishme në historinë e Kosovës, Rugova ishte i munguari i madh i asaj dite

10:40 17/02/2023

Kosova feston ditën e sotme 15-vjetorin e Pavarësisë, e cila u shpall më 17 Shkurt 2008.

Kryeministri i atëhershëm i Kosovës, Hashim Thaçi lexoi delkaratën e Pavarësisë dhe u miratua nga Kuvendi në një mbledhje të jashtëzakonshme.

Në një intervistë për Klan News përballë gazetares Blerta Dalloshi Berisha, Muhamet Hamiti ish-këshilltari i Presidentit të Kosovës, Fatmir Sejdiut, i cili ka ushtruar këtë detyrë ditën kur u shpall Pavarësia e Kosovës, ka dhënë më shumë detaje rreth përjetimeve që solli ai moment.

Blerta Dalloshi Berisha: Ju keni qenë këshilltar i presidentit kur u shpall Pavarësia, a mund të na tregoni se çfarë emocioni ka qenë dhe si e keni përjetuar ju atë ditë?

Muhamet Hamiti – Ish-Këshilltar i Presidentit Fatmir Sejdiu: Dita më e madhe e Kosovës, dita më e madhe e popullit të Kosovës. 17 Shkurti i 2008-ës është i krahasueshëm me 28 Nëntorin e 1912, padyshim është dita më e e rëndësishme në historinë e Kosovës, ndër ditët më të mëdha. Ka qenë ditë e madhe, të gjithë krenarë pas një lufte të madhe për liri, demokraci dhe pavarësi. Ajo ishte një ditë shumë e ftohtë. Ka qenë shumë më ftohtë se sot, por ka pasur ngrohtësi dhe askush nuk e ka ndjerë sa ftohtë ka qenë. Rugova ishte i munguari i madh i asaj dite. Atë ditë jemi ndjerë një vend që do të niste rrugën drejt BE, NATO, të bëhemi pjesë e kombeve të lira. /tvklan.al