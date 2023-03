15-vjeçari plagoset me thikë nga bashkëmoshatari në shkollë

22:49 30/03/2023

Sherri mes të miturve nisi në rrjetet sociale për një vajzë. U “sqaruan” në pushimin e madh

Një debat i ditëve të fundit për një vajzë i nisur në rrjetet sociale, agravoi deri në përdorimin e thikës mes të rinjve. Një nxënës i shkollës “Jashar Hoxha” në Paskuqan u plagos nga bashkëmoshatari i tij, gjatë pushimit të madh. Ngjarja ndodhi në oborrin e shkollës, në një ambient të pa monitoruar nga kamerat e sigurisë.

I mituri i në klasën e 8 fillimisht ngurroi të tregonte tek mësuesit se me kë ishte zënë, por me mbërritjen e policisë, u mësua se ishte qëlluar me thikë nga një nxënës i klasës së 9. Ky i fundit pasi kishte sulmuar 15-vjeçarin është larguar nga shkolla drejt banesës së dajës, aty ku është marrë më pas nga forcat e policisë për sqarimin e ngjarjes.

Sipas nxënësve kjo ishte hera e parë që ata konfliktoheshin në shkollë, dhe nuk njiheshin si problematikë.

15-vjeçari i plagosur u dërgua në spital dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Nxënësit dhe stafi i shkollës jashtë kamerave shprehen se kjo është hera e parë që ndodh një ngjarje e tillë në ambientet ku zhvillohet mësim.

