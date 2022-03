160 të mitur do rehabilitohen me “punë në komunitet”

Shpërndaje







17:00 18/03/2022

Çfarë parashikon marrëveshja mes Ministrisë dhe Bashkisë së Tiranës

Të miturit që kanë kryer vepra penale të konvertuara me dënime alternative do të kryejnë rehabilitim dhe në punë komunitare pa u shkëputur nga jeta shoqërore. Një marrëveshje mes Ministrisë së Drejtësisë dhe Bashkisë së Tiranës u jep mundësinë vetëm atyre që kanë kryer vepra të lehta penale.

Klaudia Hasanllari: Masat e shmangies mund të jepen nga prokurori per të mos çuar çështjen në gjykatë ose nga gjykata për veprat e lehta, siç mund të jenë përdorimi dhe trafikimi i lëndëve narkotike tek të miturit, vjedhja dhe veprat penale të tjera nga pakujdesia, plagosje nga pakujdesia.

Vetëm gjatë vitit 2021 në Shqipëri 160 të mitur kanë vuajtur dënimin alternativ.

“Momentalisht 16 të mitur vuajnë denimin në institucionin e të miturve në Kavajë. Për vitin 2021, 150-160 të mitur me dënim alternativ që ndiqen nga shërbimi i provës”

Një e treta e tyre ndodhen në Tiranë.

“Në varësi të dënimit alternativ që ka i mituri, masës së rastit dhe tipologjisë së veprës penale vendos çfarë masash duhen ndërmarrë për rehabilitimin dhe bën nje plan individual. 50-60 të mitur të dënuar me dënim alternativ janë vetëm në Tiranë”

Sipas statistikave zyrtare, Shqipëria pati numrin më të lartë të të miturve të përfshirë në vepra penale në vitin 2012 me 883 të tillë. Në 2020 për shkak të karantinës nga pandemia , vendi ynë regjistroi numrin më të ulët të të miturve më dënim alternativ me 130 të tillë. Në total, gjatë tre viteve të fundit rreth 500 të mitur janë dënuar me dënim alternativ.

Tv Klan