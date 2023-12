169 profesionet që taksohen nga 1 Janari

17:40 24/12/2023

Nga operatorët turistikë, mjekët e deri te influencerët

Nga 1 Janari 2024 të gjithë personat fizikë tregtarë apo të vetëpunësuarit si profesionistë të lirë nuk do të trajtohen më si biznes i vogël me 0% tatim, por do të jenë pjesë e skemës 15-23% sipas të ardhurave të deklaruara. Pas miratimit nga qeveria, tashmë është publikuar në Fletoren Zyrtare lista me profesionet që preken nga ky regjim i ri.

Lista është e ndarë në 26 lloje aktivitetesh, të ndara në 169 profesione, ndër të cilët përfshihen operatorët turistikë, avokatët, kontabilistët, vlerësuesit e pasurive të paluajtshme, shërbimet IT, muzikantët, mjekët, dentistët, sportistët etj. Për herë të parë pjesë e skemës së re të taksimit, janë edhe personat që përfitojnë të ardhura nga platformat Tik-Tok, Instagram, You Tube, të cilët do të tatohen 15%.

Në komisionet parlamentare gjatë diskutimit të buxhetit 2024, Ministri i Financave Ervin Mete, tha se nga taksimi i këtyre profesioneve, buxhetit të shtetit do t’i shtohen plot 30 mln euro. Sipas tij përfshirja e këtyre profesioneve në sistemin e taksimit ndodhi për shkak se shumë individë ofronin shërbimin e tyre për kompani të ndryshme ndërkohë që nuk paguanin tatim.

