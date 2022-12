17-vjeçari me makinë dhe pa patentë aksidenton për vdekje 73-vjeçarin

20:56 13/12/2022

Një i mitur pa patentë ka aksidentuar për vdekje një biçiklist. Ngjarja ka ndodhur në aksin rrugor Elbasan – Peqin në fshatin Pajovë.

Adoleshenti 17 vjeç me iniciale J.Gj. duke drejtuar një makinë tip Benz, i papajisur me patentë, përplasi për vdekje 73-vjeçarin me iniciale B.K. i cili udhëtonte me biçikletë.

Drejtuesi i automjetit është shoqëruar në komisariatin e policisë për veprime të mëtejshme. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit. /tvklan.al