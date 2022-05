1750 efektivë i janë nënshtruar testit të drogës

15:38 29/05/2022

45 do përsërisin ekzaminimin në mjekësinë ligjore

6 muaj nga aplikimi i testit të drogës tek punonjësit e policisë, rreth 1750 efektivë kanë kryer këtë ekzaminim. Analizimi i tyre është kryer në mënyrë rastësore ndërsa në fokus më së shumti kanë qenë efektivët në moshë të re apo ata që kanë hyrë rishtazi në polici.

Burime bëjnë me dije se nga të testuarit, 45 punonjës do t’i nënshtrohen një tjetër ekzamiminimi. Kjo pasi në testin e bërë në laborator privat ata kanë rezultuar pozitiv. Tashmë do të jetë Instituti i Mjekësisë Ligjore që do vulosë nëse këta efektivë janë ose jo përdorues të lëndëve narkotike.

Deri më tani vetëm një punonjëse policie është përjashtuar nga radhët e uniformave blu. Vetëm pak ditë më parë një tjetër efektiv me detyrë Ndihmës Specialist në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë u kap nga kolegët e tij teksa drejtonte makinën nën efektin e lëndëve narkotike.

Ky i fundit ka mohuar konsumimin e substancave narkotike duke pretenduar se testi i drogës i ka dalë pozitiv për shkak të përdorimit të disa medikamenteve mjekësore. Kjo alibi është përdorur edhe nga efektivë të tjerë që sipas ekzaminimeve kanë rezultuar përdorues të lëndëve narkotike.

