18 gola në 5 sfida!

21:40 26/05/2022

Kukësi fiton me ‘foto-finish’ garën për Europën, golashënues Guindo i Laçit

Spektakël dhe lumë golash në javën e fundit të Superligës shqiptare. Në 4 duele u shënuan plot 18 gola, pasi sfida e Korçës mes Skënderbeut dhe Teutës u mbyll me rrjeta të paprekura. Vëmendja më e madhe ishte përqendruar në stadiumit “Selman Stërmasi”, aty ku Tirana e shpallur matematikisht kampion prej tre javësh ngriti lart trofeun e Superligës për herë të 26 në histori. Ndaj Kukësit, Tirana luajti pa shumë presion, edhe pse tifozët nuk e kishin braktisur, duke mbushur shkallët e stadiumit.

Kryeqytetasit u mposhtën me rezultatin 3-2, por që nuk kërcënoi aspak distancat me Laçin ndjekës. Kurbinasit u mposhtën 4-3 nga Partizani në frymën e fundit. Humbje që mbajti në 10 pikë diferencat mes Tiranës dhe Laçit. Në këtë humbje të Tiranës nuk mungoi goli i Seferit, por që gjithsesi nuk i shërbeu për të qenë golashënuesi më i mirë i kampionatit, pasi edhe Guindo i kurbiansve ka arritur të shënojë 19 gola, por me më pak minuta në fushë.

Ndërkohë sa i përket Kukësit, verilindorët sigurojnë vendin e katërt dhe biletën për në raundet kualifikuese të Conference League, për ta bërë të pavlerë fitoren 3-1 të Vllaznisë në transfertën e Kastriotit. Shkodranët do kenë mundësi ta sigurojnë këtë përmes fitimit të Kupës. Enigma e vetme për t’u zgjidhur është fati i Egnatias, pasi luan në play-out me Korabin për të synuar qëndrimin në elitën e futbollit shqiptar.

