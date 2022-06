18 hapësira publike do kenë vepra arti

15:55 24/06/2022

Hapet konkursi për ideimin e projekteve

Qeveria ka identifikuar 18 lokacione të ndryshme në të gjithë Shqipërinë si nyja rrugore, rrethrrotullime, mbikalime por hapësira të tjera publike që kërkon t’i rikualifikojë jo vetëm nga ana urbanistike por dhe ajo artistike. Dhe këtë do ta bëjnë artistë, urbanistë, arkitektë dhe inxhinierë të cilët do të aplikojnë për t’u bërë pjesë e një konkursi kombëtar ku do të sjellin projektidetë e tyre. Për projektet fituese, fondi i vendosur në dispoziocion nga Ministria e Kulturës për t’u vënë në jetë është 200 milionë lekë.

Kryeministri shpjegon që veç arsyes kryesore qe është rikualifikimi urban, qëllimi i projektit është të mbështeten artistët.

“Patjetër që programi ka edhe qëllimin dhe shpresoj edhe efektin e stimulimit të skenës artistike edhe të mbështetjes së vet aktorëve, protagonistëve të kësaj skene artistike dhe në fund fare, unë kam shumë besim që me përfshirjen e artistëve që kanë talentin edhe kanë profesionalizmin e duhur, impaktinë hapësirën publike dhe në të gjitha ato pika që rrihen nga shumë sy dhe janë në mes te njerëzve do të jetë i rëndësishëm.”

Rama shkon përtej projektit të këtij viti pasi është i sigurtë që do të jetë afatgjatë.

“Ne duam që programi të fillojë, hap pas hapi, të funksionojë si një mekanizëm i cili gjeneron dhe një fond për të blerë vepra nga artistët, por kjo në një fazë të dytë. Që do të thotë, të kushtëzojmë financimet publike të institucioneve me një përqindje të vogël por që nuk është e vogël në krahasim me fondet, për të blerë vepra arti nga artistë.”

Fituesit e konkursit të këtij viti do të shpallen në 2 Shtator ndërsa është vendosur një kufi që një artist nuk mund të ketë më shumë se 3 projektide.

