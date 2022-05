19 engjëj u shuan pa arsye, kush janë viktimat në masakrën e Teksasit

22:41 25/05/2022

Mes 21 viktimave 2 ishin mësuese, njëra prej tyre vdiq teksa mbronte fëmijët

19 fëmijë dhe 2 mësuese mbetën të vrarë nga të shtënat në shkollën fillore Robb në Uvalde, Teksas të martën. Fëmijët që vdiqën ishin të moshës nga 7 deri në 10 vjeç. Disa prej tyre sapo kishin marrë çmime për punën e shkëlqyer në shkollë.

Një prej viktimave ishte një djalë 10 vjeç që i pëlqente të kërcente. Një tjetër ishte një vajzë e cila vdiq teksa po përpiqej të telefononte policinë.

Këto janë të shtënat më vdekjeprurëse në një shkollë fillore në SHBA që kur 20 fëmijë dhe 6 të rritur u vranë në shkollën Sandy Hook, një dekadë më parë.

BBC shkruan se ka raportime të pakonfirmuara se të vrarë mbetën edhe dy fëmijë nga e njëjta familje.

“Djali i vogël, më i ëmbël që kam njohur ndonjëherë”

Disa prindër ishin tek shkolla disa orë para se të ndodhte masakra, duke parë me krenari teksa fëmijët e tyre mbanin certifikatat gjatë një ceremonie që vlerësonte ecurinë e tyre në shkollë. Disa orë më vonë, prindërit u rikthyen sërish, këtë herë jo për të marrë pjesë në gëzimin e të vegjëlve të tyre.

Amerie Jo Garza ishte një nga fëmijët e parë që u konfirmua e vdekur. Ajo kishte festuar ditëlindjen e saj të 10-të vetëm dy javë më parë dhe u qëllua për vdekje teksa po përpiqej të telefononte shërbimet e urgjencës, tha gjyshja e saj Berlinda Irene Arreola për Daily Beast.

Xavier Javier Lopez, 10 vjeç, u përshkruajt si një djalë i ëmbël dhe plot energji nga kushërira e tij, 54-vjeçarja Lisa Garza.

Uziyah Garcia, 8 vjeç, u kujtua nga gjyshi i tij, Manny Renfro, si “djali i vogël më i ëmbël që kam njohur ndonjëherë”.

Renfro kujtoi herën e fundit që kishte parë nipin e tij gjatë pushimeve të shkollës, duke thënë se ata kishin praktikuar pasime futbolli së bashku. “Një djalë i vogël kaq i shpejtë dhe ai mund të kapte një top kaq mirë,” tha gjyshi i tij.

“Makthi më i tmerrshëm”

Eva Mireles, 44 vjeçe, ishte mësuesja e parë që u konfirmua e vrarë. E trajnuar në edukimin dy gjuhësh, ajo kishte mësuar nxënës të klasës së katërt për 17 vjet.

Halla e saj, Lydia Martinez Delgado, shprehu pikëllimin në një postim në Facebook, duke thënë se ishte “e zemëruar që këto të shtëna vazhdojnë”. Kushërira e saj, Cristina Arizmendi Mirelez, tha se “është e paimagjinueshme… makthi më i tmerrshëm”. Ajo la pas bashkëshortin dhe një vajzë.

Mësuesja e dytë e vrarë në sulm ishte Irma Garcia, 46 vjeçe, e cila dha mësim në Robb Elementary për 23 vjet. Ajo ishte nominuar si mësuese e vitit nga distrikti i saj shkollor në vitin 2019. Ajo dhe Mireles kishin punuar së bashku për 5 vjet.

E martuar prej 24 vjetësh, Garcia kishte 4 fëmijë dhe i pëlqente të bënte barbekju me burrin e saj dhe të dëgjonte muzikë.

Djali i saj tha se një oficer në vendngjarje, e kishte parë nënën e tij duke mbrojtur nxënësit, teksa autori hapi zjarr, raporton NBC.

Nipi i saj John, shkroi në rrjetet sociale: “Tia [tezja] ime nuk ia doli, ajo sakrifikoi veten duke mbrojtur fëmijët në klasën e saj”.

“IRMA GARCIA ËSHTË EMRI I SAJ dhe ajo vdiq si HERO.”

Irma Garcia

Identiteti i disa prej viktimave të tjera u konfirmua më vonë:

Babai i Ellie Garcia tha se vajza e tij, e cila ishte 10 vjeç ishte “një kukull dhe një fëmijë gjithmonë i lumtur”.

Nëna e Jaliah Nicole Silguero përmes një postimi në Facebook tha se i ishte thyer zemra. “Fluturo lart bijë”, shkruajti Veronica Luevanos.

Jayce Carmelo Luevanos, i cili duket se është kushëriri i Jaliah bazuar në fotografitë e shpërndara nga familja, u konfirmua si një prej viktimave nga tezja e tij. “Ende nuk mund ta besoj se nuk do të të shohim më kurrë”, shkruajti ajo në Facebook

Nxënësja e klasës së katërt Tess Marie Mata u konfirmua nga motra e saj, e cila e përshkroi motrën e saj më të vogël si një “engjëll të çmuar”.

Emri i Nevaeh Bravo u konfirmua nga kushëriri i saj, i cili tha se ajo po “fluturonte lart” dhe kërkoi që njerëzit të luteshin për familjen e saj.

Familjarët e Alexandria Aniyah “Lexi” Rubio e konfirmuan vdekjen e saj në rrjetet sociale. Kushëriri i saj e përshkroi atë si një “dritë të ndritshme në jetën e të gjithëve”

Një i afërm i Makenna Lee Elrod postoi se ajo ishte në mesin e viktimave, pasi babai i Makenna tha se vajza e tij ishte zhdukur.

Një kushëri i Maite Rodriguez konfirmoi vdekjen e saj në Facebook, duke e quajtur Maite një “engjëll të bukur”.

Nxënësja e klasës së tretë Annabell Guadalupe Rodriguez u vra gjithashtu, thanë pjesëtarë të familjes së saj për CBS./tvklan.al