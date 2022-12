19-vjeçari aksidenton për vdekje një person

19:39 20/12/2022

Një aksident i rëndë ka ndodhur mbrëmjen e sotme rreth orës 19:00 në aksin rrugor Fushë Krujë-Vorë.

Policia bën me dije se një makinë ka përplasur për vdekje një 55-vjeçar i cili po udhëtonte me biçikletë. Mësohet se drejtues i automjetit është një i ri 19-vjeçar, me inicialet A.K.

Informacioni i policisë

Rreth orës 19:00, në aksin rrugor Fushë Krujë-Vorë në afërsi te Ura Gjolës, Fushë Krujë, një automjet me drejtues A. K., 19 vjeç, ka aksidentuar shtetasin P. S., 55 vjeç, i cili udhëtonte me biçikletë.

Si pasojë e përplasjes ka humbur jetën shtetasi 55-vjeçari. Drejtuesi i automjetit është shoqëruar në Komisariat.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit./tvklan.al