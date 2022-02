19-vjeçarja gjendet në vaskën me acid

15:00 01/02/2022

Trupi i një 19-vjeçareje, ose më saktë, çfarë kishte mbetur prej tij u gjet në një vaskë me acid, pak javë pas martesës së saj. Aminah Hayat, e cila synonte të bëhej kirurge, u la të tretej në lëngun gërryes për 24 orë në apartamentin në Sidnei ku jetonte me bashkëshortin e saj dhe autorin e dyshuar, Meraj Zafar.

Policia beson se ajo është vrarë midis orës 12:00-17:00 të ditës së shtunë, vetëm një ditë para se ata të hynin me forcë në apartamentin e saj dhe të përballeshin me skenën e kobshme. Aminah, me origjinë nga Bangladeshi kishte 6 muaj që bashkëjetonte me Zafar dhe ishin martuar vetëm disa javë më parë.

Autoritetet nisën menjëherë një kërkim për të riun pasi u arratis me kamionçinën e tij. Ai u vetëdorëzua ditën e djeshme dhe u akuzua për vrasjen e së resë.

Në imazhet e shpërndara në rrjetet sociale, të dy dukeshin të lumtur e të përqafuar. Prindërit e vajzës, të tronditur, u shprehën se Aminah kishte shkëputur kontaktet me ta pas shpërnguljes me Zafar./tvklan.al