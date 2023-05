2.3 kg kokainë në çantë, 5 të arrestuar

21:56 20/05/2023

2 persona nga Tirana dhe 3 nga Saranda janë vënë në pranga nga policia, pasi në bashkëpunim me njëri-tjetrin shpërndanin lënë narkotike kokainë në sasi të mëdha. Unifomat blu të Tiranës u vunë në ndjekje të Donald Muhamuçit, Ermal Lamajt, Kostaq Murtajt, Olsi Mylkas, Shemsi Prodës, pas informacioneve të sigurura në rrugë operative.

Ata janë ndaluar në rrugën “Rrapo Hekali”. Polica kishte informacione se ata kishin me vete lëndë narkotike dhe i ka kontolluar. Në një çantë blutë e Tiranës kanë gjetur 2 pako me lëndë të dyshuar narkotike të llojit kokainë, me një peshë totale 2 kg e 300 gr.

5 bashkëpunëtorët pasi e siguronin lëndën narkotike e shisnin atë rreth 30 mijë Euro kg në vende të ndryshme në Tiranë. Pas kontolleve në cilësinë e provës materiale janë sekuestruar edhe 3 automjete, si dhe 4 aparate celulare.

Sipas burimeve nga policia, deri më tani asnjëri nga të arrestuarit nuk ka pranuar që të japë shpjegime për hetuesit. Ndërkohë blutë e Tiranës vijojnë punën për të identifikuar se kush janë personat e tjerë të përfshirë në këtë çështje.

Grupi hetimor i kanë përqëndruar hetimet për të zbuluar se nga kush e kanë marrë drogën të dyshuarit. Po ashtu, me urdhër të Prokurorisë së Tiranës po kryhen një sërë veprimesh hetimore për të zbuluar rrugën nga ka hyrë në vendin tonë kokaina.

