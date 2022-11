2 autobusë dhe 1 makinë përfshihen në aksident në aksin Gjirokastër-Kakavijë (Pamjet nga vendngjarja)

17:40 04/11/2022

Një aksident i trefishtë ka ndodhur pasditen e sotme në aksin rrugor Gjirokastër-Kakavijë. Autobusi i linjës Dropull-Kakavijë që drejtohej nga 45-vjeçari G.D. është përplasur me një automjet tip Benz që drejtohej nga 36-vjeçari A.Sh. dhe me një autobus që drejtohej nga 37-vjeçari me iniciale Th.D.

Si pasojë e aksidentit kanë mbetur të dëmtuar drejtuesi i autobusit, 45-vjeçari G.D, drejtuesi i makinës tip “Benz”, 36-vjeçari A.Sh. dhe djali i tij i mitur të cilët u transportuan në Spitalin Rajonal Gjirokastër, për të marrë ndihmën mjekësore dhe janë jashtë rrezikut për jetën.

Në vendngjarje ndodhet grupi hetimor, i cili po punon për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit./tvklan.al